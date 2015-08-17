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Самолет дальневосточной авиакомпании после вылета из Новосибирска вернулся обратно в аэропорт

17 Августа 2015, 13:22 | Дальний Восток

У "Суперджета" авиакомпании "Якутия" сработали датчики неисправности системы регулирования воздуха

Самолет авиакомпании "Якутия" SSJ-100, выполнявший в понедельник рейс 490 по маршруту Новосибирск - Якутск, вернулся в аэропорт вылета. Авиалайнер вылетел из аэропорта "Толмачево" по расписанию, после взлета и набора высоты на борту сработали датчики неисправности системы регулирования воздуха.

"Командир воздушного судна Андрей РЕМПЕЛЬ принял решение вернуться в аэропорт вылета. После выработки авиатоплива, в 00.32 самолет благополучно приземлился в аэропорту г. Новосибирск. В настоящий момент специально созданная комиссия занимается расследованием данного авиационного события", - поясняет авиакомпания.

Это не первый случай проблем с якутскими "Суперджетами". Более 70 пассажиров рейса N485 авиакомпании "Якутия" 17 июля не смогли вылететь из Якутска в Новосибирск из-за технической неисправности самолета "Sukhoi Superjet".

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска, выполняет регулярные полеты по России, международные регулярные и чартерные рейсы. Авиапарк насчитывает 27 самолетов.

Юрий РОГОВ, Деловая газета "Золотой Рог".

Автор: Юрий Рогов
Теги: "Суперджет"  авиа  Якутия 



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Комментарии

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