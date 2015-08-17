На потерпевшем в Хабаровском крае крушение вертолете летели топ-менеджеры компании "ВТБ-лизинг"

Следствие возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Как сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Оксана Полшакова.

- Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», - сказала Полшакова.

Она уточнила, что при крушении вертолета 11 человек спаслись, пятеро считаются пропавшими без вести.

Ми-8, на борту которого находились 13 пассажиров и три члена экипажа, вылетел из поселка имени Полины Осипенко и должен был совершить посадку в районе озера Онгачан Тугуро-Чумиканского муниципального района. В установленное время борт не вышел на связь. Вскоре командир экипажа Ми-8 вышел на связь с авиакомпанией и сообщил, что вертолет упал в Охотское море в районе Шантарских островов. Из 16 человек, находившихся на борту, 11 спаслись, они выбрались на берег самостоятельно. Вертолет, по словам командира экипажа, затонул. О судьбе пяти человек ничего неизвестно.

К расследованию катастрофы также приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета. «Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, следователи изымают у авиакомпании документы на рухнувший на Дальнем Востоке вертолет Ми-8 и берут образцы топлива в аэропорту Хабаровска.

На борту потерпевшего крушение в Хабаровском крае вертолета Ми-8 находились трое топ-менеджеров АО «ВТБ-лизинг» - генеральный директор компании Андрей Коноплев, его заместители Надежда Фоменко и Анатолий Воронецкий, а также директор службы безопасности компании Станислав Хачатурян.

Поисковые работы в районе падения вертолета проводят два морских и четыре воздушных судна. Поиски пропавших осложняет туман.

- Для проведения поиска пропавшего вертолета привлечены два вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток», самолет Ан-26 Региональной поисково-спасательной базы со спасателями на борту, самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, а также морские суда, находящиеся в данном районе. Работу авиации осложняют неблагоприятные метеоусловия (туман, порывистый ветер), - сообщили в ДВРЦ МЧС России.

При улучшении погодных условий из Хабаровска запланирован вылет вертолета МЧС РФ со спасателями и водолазами.

Вероятнее всего поездка топ-менеджеров «ВТБ-лизинг» была туристической. Вместе с бизнесменами на Шантарские острова летели организаторы туров экстремального отдыха в этих краях - Игорь Ольховский и Максим Зотов. Их данные совпадают с контактными данными, указанными на сайте фирмы «Рыболовные экспедиции» (ранее «Дальневосточный клуб путешественников»). Именно эта компания организует туры на Шантарские острова.

«Есть на земном шаре уникальное по красоте место. Там среди айсбергов плавают киты, гоняются за тюленями хищные косатки, по берегам бродят медведи, с гор низвергаются водопады, причудливыми замками высятся скалы из мрамора и яшмы, реки кишат от рыбы, и стоит многоголосый птичий щебет. Это полуреальное, полусказочное место находится в западной части Охотского моря и называется Шантарским архипелагом... В последние годы на островах восстанавливается популяция китов и в некоторых бухтах их можно увидеть по десятку, причем киты плавают рядом с берегом. Часто удается увидеть косаток, обходящих свои владения», - говорится в презентации тура на сайте «Рыболовных экспедиций».

Средняя цена тура 1–1,2 млн рублей. Но стоимость ВИП-тура значительно дороже.

«Вариант «VIP». Для тех, кто очень ценит время, комфорт, сервис. Встреча, проводы в VIP-зале, заброска вертолетом из Хабаровска на Шантары и обратно. Возможна аренда вертолета на все время пребывания на Шантарах, совмещение с рыбалкой на других реках и т.д.», - говорится на сайте компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.