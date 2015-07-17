В Хабаровске менеджер салона сотовой связи чуть было не стал миллионером

В ходе расследования уголовного дела сотрудники следственного управления УМВД России по Хабаровску выявили факт хищения денежных средств менеджером компании сотовой связи. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

Следователями следственного управления УМВД России по г.Хабаровску в ходе расследования уголовного дела установлено, что в конце апреля 2015 года продавец-консультант компании по продаже электронных коммуникационных устройств перевел на свой счёт 145 тысяч рублей. Деньги он потратил на развлечения и иные личные потребности.

Напомним, что в мае 23-летний сотрудник компании попытался воспользоваться компьютерной учетной записью своей коллеги. Злоумышленник хотел под чужим логином и паролем через корпоративную сеть экспресс-переводов перечислить более двух миллионов рублей, принадлежащих фирме, на свой счет. Однако система безопасности заблокировала подозрительный платеж.

Руководство компании обратилось в полицию, злоумышленник был задержан. Ранее молодой человек в поле зрения правоохранителей не попадал.

По ходатайству следственных органов суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские проверяют информацию о его возможной причастности к другим подобным преступлениям. Расследование продолжается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.