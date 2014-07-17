На Дальнем Востоке аварийно сел самолет

В аэропорту Якутска в четверг совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии. Во время полета самолет начал терять мощность силовой установки одного из двигателей.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стало падение мощности силовой установки одного из двигателей, говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии" выполнял рейс по маршруту "Якутск - Усть-Нера". На борту находились 34 пассажира и четыре члена экипажа. Жертв и пострадавших нет.

Авиакомпания "Полярные авиалинии" образована указом главы Якутии в 1997 году и является региональным перевозчиком. География полетов распространяется на 80% территории Якутии, включая Заполярье и арктические территории. В 2011 году компания была акционирована, 100% ее акций владеет министерство имущественных отношений Якутии.

Воздушный парк авиакомпании насчитывает 50 воздушных судов, в том числе 20 самолетов Ан-2, Ан-3, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100, L-410, DA-40 и 30 вертолетов Ми-8 и Ми-8МТВ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.