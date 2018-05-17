Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла

97 процентов возгораний происходят по вине человека – безответственность людей просто зашкаливает

С начала весны лесные пожары в России охватили 1,2 млн га леса, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Почему бедствие из года в год не удается предотвратить, какие инновации применяют для борьбы с ним и почему все они бесполезны без человека с топором и лопатой, рассказал порталу Iz.Ru заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев.

Основная причина возникновения лесных пожаров каждый год одна и та же. Это давно доказано всеми статистическими данными в мире — 97% возгораний происходит по вине человека. В первую очередь из-за неосторожного обращения с огнем.

У нас сейчас сельское хозяйство потихонечку приходит в упадок. Много муниципальных и земель сельхозназначения выходят из оборота и зарастают. Когда в эти места попадает источник огня — где-то, может быть, неумышленно выжигают сенокосы, где-то умышленно, хотя это и запрещено, — эта растительность начинает выгорать. Огонь громадным фронтом на десятки километров распространяется по нелесной площади, а затем тем же фронтом при изменении ветра заходит в лес.

По-хорошему нужно убирать эту горючую растительность. Проводить профилактическое выжигание под контролем вплоть до определенных часов, когда в лесу, допустим, еще лежит снег. Во многих странах это делается. Происходит такое и у нас, но, к сожалению, локально и не всегда правильно.

Ну и у населения нашего, особенно в Забайкалье и Амурской области, нужно менять менталитет. Применять какие-то более суровые законы. Люди не понимают. Ну есть болезнь такая — пиромания, но не у всех же она. Были годы, когда едешь от Хабаровска до Благовещенска (694 км. — iz.ru), и это всё сплошь выгоревшие территории.

СПРАВКА IZ.RU: В соответствии с действующим законодательством штраф за несанкционированное выжигание сухой растительности для граждан — до 4 тыс. рублей. Сейчас готовится предложение для внесения в правительство по повышению ответственности за это вплоть до уголовной.

Почему раньше не было пожаров вокруг населенных пунктов и сами поселки не выгорали? Потому что ходил кругом скот, всё выкашивалось, поедалось — не было горючего материала. Ни один староверческий поселок в Сибири и на Дальнем Востоке не горел. Население, которое живет в лесу, рядом со стеной леса, убирало горючий материал осенью и весной. Любой верховой пожар любой мощности оседает, и никогда ни один такой поселок не сгорит.

А сейчас идут дачники строиться в лес. Согласовывают этот гектар, который у нас выдают на Дальнем Востоке. Заходят в лес, работают и не думают о пожарной безопасности. И сами же себя зачастую жгут.

СПРАВКА IZ.RU: Пожароопасный сезон открыт в 71 регионе страны. Особый противопожарный режим действует в 37 субъектах РФ. Самая тяжелая ситуация с лесными пожарами в Амурской области и Забайкальском крае, там введен режим ЧС.

На самом деле небрежное обращение с огнем — хоть и главная причина лесных пожаров, но не единственная. Есть и природные — из-за сухих гроз в Сибири и на Дальнем Востоке. От этого тоже никуда не уйдешь. По прошествии грозы через 2–3 дня сухое дерево, куда попала молния, тлеет, падает и начинается пожар.

В принципе пожары в природе заложены, тайга так меняет породу. Отдельные виды вообще не возобновляются без низового лесного пожара, потому что шишки не раскрываются без воздействия температуры — природой это заложено. Так что в Сибири, если не убирать вовремя подстилающий горючий материал, от пожаров погибнет 100% древостоя. А если вовремя убирать — 20%.

Почти все инновации, которые мы применяем при борьбе с пожарами, — это хорошо забытое старое. Используем искусственное вызывание осадков. Для этого должна быть определенная облачность, чтобы сконцентрировались капельки на йодистом серебре, вводимом в облака, и потом выпали дождем.

СПРАВКА IZ.RU: Пока для искусственного вызывания осадков в России используется один самолет — Ан-26 «Циклон», оборудованный кассетной системой «Веер» с пиропатронами йодистого серебра. Самолет базируется в Иркутске, в прошлом году он летал также над Бурятией и Якутией. По итогам 2017 года в 75% случаев вызываемые осадки попадали на лесной пожар и способствовали его локализации. В 2018 году ФБУ «Авиалесоохрана» закупило второй комплект системы.

Всего по России поднимается порядка 250 самолетов и вертолетов, которые занимаются мониторингом и тушением пожаров. Это и самолеты Бе-200П, которые несут до 12 т воды. Но это, как и искусственное вызывание осадков, помогает лишь притушить пожар. Без парашютиста-пожарного, который находится на земле, без лесника, который отпилит горящий ствол и отбросит его в сторону участка, пройденного огнем, ничего не получится. Человек всё равно должен быть на кромке пожара.

В качестве меры борьбы с пожарами мы используем и взрывчатку. Но только горящие леса никто не взрывает. Взрывчаткой прокладываются минерализованные полосы.

СПРАВКА IZ.RU: Минерализованная полоса — это участок земли, очищенный от лесных горючих материалов до минерального слоя почвы, который не горит. Полоса может прокапываться или взрываться, что позволяет устраивать ее до 1,5 м в ширину и до 30 см в глубину.

Инновация самых последних лет — это кремнеземный экран, который разработали наши ученые. На пути беглого низового огня разматывается негорючий экран, он выдерживает до 1,5 тыс. градусов. Выглядит как марля метровой высоты, огонь около нее оседает, и это дает возможность тут же его тушить. Но рядом с ним территорию всё равно нужно обрабатывать, следить, чтобы пламя не перекинулось. Без участия человека ничего не получится.

СПРАВКА IZ.RU: По данным на 16 мая 2018 года, пожары прошли 1,2 млн га лесов в России. Это примерно в два раза больше, чем на ту же дату 2017 года. При этом в целом 2018 год находится на уровне средних многолетних значений по количеству лесных пожаров. Прямо сейчас с огнем борются 2811 человек. На авиационном мониторинге и тушении задействовано 51 воздушное судно. За 15 мая на территории страны удалось ликвидировать 183 лесных пожара на площади 21 743 га. В ночь на 16 мая в России горело 5 497 га лесов.