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На Дальнем Востоке осужденного освободили в обмен на 200 шапок

17 Апреля 2013, 14:09 | Дальний Восток

На Камчатке экс-начальника исправительной колонии № 5 подозревают в освобождении заключенного в обмен на 200 зимних шапок, сообщает в среду региональное управление СКР.

Уголовное дело заведено по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

По данным следствия, в октябре 2010 года к начальнику исправительной колонии на личным прием пришла мать осужденного.

- Начальник, понимая заинтересованность женщины в условно-досрочном освобождении своего сына, выдвинул ей свои требования. В качестве обязательного условия для способствования УДО он назвал приобретение двухсот зимних шапок. Ими предполагалось обеспечить осужденных, отбывающих наказание в колонии, - пояснил собеседник «РГ».

Он отметил, что женщина приобрела шапки и передала сотрудникам администрации исправительного учреждения.

Уговор начальник колонии сдержал. В январе 2012 года он дал указания начальнику отряда ИК-5 подготовить в отношении осужденного положительную характеристику, где отметить, что у него отсутствуют дисциплинарные взыскания. А таких у осужденного насчитывалось не менее пяти, причем ни одно не было погашено.

- Характеристику бывший начальник собственноручно утвердил для последующего предоставления в Петропавловск-Камчатский городской суд. Этот документ, а также материалы личного дела осужденного послужили основанием для вынесения судом постановления об условно-досрочном освобождении. В результате чего осужденный был освобожден из ИК-5 от отбывания наказания условно-досрочно на один год и два месяца, - уточнили в следственном комитете.

Собеседник добавил, что это уже третье уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника ИК-5. Первые два сейчас соединены в одно производство. Мужчине уже предъявлено обвинение за превышение должностных полномочий. Расследование уголовных дел продолжается.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: суд  коррупция  уголовное дело  взятки  криминал 



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