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Дальневосточник нашел в лесу 17 слитков золота

17 Марта 2016, 18:56 | Дальний Восток

В Амурской области местный житель нашел в лесу клад, но не сдал его в правоохранительные органы, как того требует закон в подобных случаях, а оставил себе. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», "счастливчик" попал под статью, а золото конфисковали в пользу государства.

Житель города Зея Магомед Точиев в лесном массиве в городской черте обнаружил тайник, в котором находилось 17 золотых слитков общей массой около шести килограммов и стоимостью более 12 миллионов рублей.

Все это золото было обнаружено в салоне автомобиля, в котором Точиев перевозил драгоценный металл, сотрудниками регионального УФСБ на посту весового контроля на территории Сковородинского района области. Слитки изъяли, а нашедший их амурчанин попал под уголовное преследование.

14 марта 2016 года районный суд приговорил Точиева к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Его признали виновным по ч. 1 ст. 191 ("Незаконное хранение драгоценных металлов, совершенное в крупном размере") УК РФ.

При назначении наказания суд учел признание Точиевым своей вины в совершении преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств и наступления тяжких последствий, отмечает прокуратура. 17 золотых слитков суд конфисковал и передал государству.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: клад  прокуратура  зея  золото  Амурская область 



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Комментарии

  • Р’РµС‚РµСЂР°РЅ Р–РёР·РЅР22:42, 17.03.2016#

    Он мог сказать, что нашёл на своей земле, и тогда согласно ст. 233 ГК РФ стал бы собственником клада.

  • Свояк01:16, 18.03.2016#

    В нашей стране ничего нет своего! Все принадлежит едрильской шайке воров! еще легко отделался!

  • 201701:16, 18.03.2016#

    Гирю бы выплавил из слитков и покрасил бы под чугун . Стал-бы подпольным миллионером Корейко ))

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:10, 18.03.2016#

    Учитывая, что плотность золота в 2 раза больше плотности железа, вес подобной гири вызвал бы в лучшем случае удивление! Затем недоумение! А после и санкции правосудия. :)

  • РјРєv11:06, 18.03.2016#

    "Дальневосточник нашел"- умора. Впору уж называться Дальнечурочный район

  • 1234512:24, 18.03.2016#

    Да не плачь, нытик. Россия выздоровеет, и все виновные рано или поздно будут наказаны, - включая пятую колонну, т. е. такие, как ты, позволяющий себе писать о нашей стране "в этой стране".

  • vasya13:18, 18.03.2016#

    Когда выздоровеет, скорее всего будет называтся уже "провинция Русиньцзян". А до того выздороветь никак не светит.

  • Р±Р°Р±Р°Р№07:41, 18.03.2016#

    Бля, буду Колчак зарыл, не все хачя отдал, где то повозка еще припрятана

  • Псевдоним07:53, 18.03.2016#

    тут проректоры 600 млн. своровали и их на 2 мес под дом. арест, а этому сразу полтора года, пипееееец

  • Псевдоним08:22, 18.03.2016#

    не путай меру пресечения и приговор суда

  • Гениальная мысль13:28, 18.03.2016#

    То есть ты предлагаешь разрешить воровать всем официально, а не втихомолку узкому кругу лиц.

  • Местный08:18, 18.03.2016#

    Бог - не фраер.

  • --------08:43, 18.03.2016#

    Короче отжало государство рыжьё у мужика-в пользу едрокровососов. Алинке Кабапутиной серёжек теперь наделают.

  • ррр09:29, 18.03.2016#

    чура золото скупал . . . а когда за жопу взяли стал сказки про клад сочинять. . . полегче статью искал

  • vasya13:14, 18.03.2016#

    Это курьер, похоже. Вёз украденное на прииске золото и попался. Остальное - легенда прикрытия.

  • Nim09:31, 18.03.2016#

    Ремейк "Раз на раз не приходится" в жизни. . .

  • Псевдоним09:41, 18.03.2016#

    Плакальщики, блин. Хоть бы один на национальность внимание обратил, этот крендель явно ингуш, а как раз они крышуют золотодобычу на ДВ.

  • мкv11:03, 18.03.2016#

    да сразу обратили. . а что сделаешь- путлер их президентРоссию жалко. .

  • Р Р†Р вЂљРІвЂћСћР В РІР‚11:08, 18.03.2016#

    Верно подмечено!

  • Anna10:12, 18.03.2016#

    6 кг золота - это размер 300 граммовой кружки. Это же очень мало))

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:11, 18.03.2016#

    400-граммовой!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:51, 18.03.2016#

    ну, кто-то же сдал чувака!

  • Франсуа12:09, 18.03.2016#

    Ингуши ещё с советских времён массово находили золото в Сибири и на Дальнем Востоке. Какой удачливый народ.

  • Псевдоним12:19, 18.03.2016#

    ребят - не будьте наивными - нашел, это он так отмазался. По факту с вероятностью 98% речь идет о незаконной добыче. . .

  • Житель ПК14:47, 18.03.2016#

    Ключевые слова "ФСБ - весовой контроль - Магомед Точиев". У ФСБ на весовом контроле постоянный пост? Взвесили автомобиль. Он показался им тяжелее нормы, килограммов этак на 6 и они стали искать причину перевеса. ВАУ!!! А это 6 кг золота!!!

  • Псевдоним18:58, 18.03.2016#

    Уважаемые писатели этой статьи. Сделайте, пожалуйста нормальное фото слитков. На фото не понятно, что изображено. Чьи то руки и куски метала желтого цвета. Какой вес слитка, какая маркировка?

  • Adolfdjugaev09:30, 20.03.2016#

    А где еще 11 килло, 17 слитков = 17 кг

  • Псевдоним09:23, 30.03.2016#

    я в шоке

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