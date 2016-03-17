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Дальневосточник нашел в лесу 17 слитков золота
В Амурской области местный житель нашел в лесу клад, но не сдал его в правоохранительные органы, как того требует закон в подобных случаях, а оставил себе. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», "счастливчик" попал под статью, а золото конфисковали в пользу государства.
Житель города Зея Магомед Точиев в лесном массиве в городской черте обнаружил тайник, в котором находилось 17 золотых слитков общей массой около шести килограммов и стоимостью более 12 миллионов рублей.
Все это золото было обнаружено в салоне автомобиля, в котором Точиев перевозил драгоценный металл, сотрудниками регионального УФСБ на посту весового контроля на территории Сковородинского района области. Слитки изъяли, а нашедший их амурчанин попал под уголовное преследование.
14 марта 2016 года районный суд приговорил Точиева к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Его признали виновным по ч. 1 ст. 191 ("Незаконное хранение драгоценных металлов, совершенное в крупном размере") УК РФ.
При назначении наказания суд учел признание Точиевым своей вины в совершении преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств и наступления тяжких последствий, отмечает прокуратура. 17 золотых слитков суд конфисковал и передал государству.
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