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Танкер, выброшенный на мель, получил пробоину

17 Февраля 2012, 20:58 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. Танкер "Каракумнефть" выбросило на мель в ста метрах от курильского острова Итуруп. Как сообщили в морском спасательно-координационном подцентре "Южно-Сахалинск", на борту находятся 1 тысячи 300 тонн нефтепродуктов. ЧП произошло минувшим вечером при разгрузке судна. Когда поднялся шторм, было принято решение выйти в море.

Как сообщают информагентства, севший на мель танкер встал вдоль береговой полосы на расстоянии 80 м от берега возле о. Итуруп танкер все-таки вопреки заявлениям МЧС получил пробоину.

Из танкера вытекают нефтепродукты, но пока неизвестно, в каком объеме. Диспетчеры портпункта «Курильск» говорят, что волны уже выбросили нефть, попавшую из танкера в воду, на берег острова в бухте Китовой. Люди опасаются за местный рыбокомбинат и рыборазводный завод, построенные как раз на берегах этой бухты. Рыбокомбинат считается одним из крупнейших в России.

Длина танкера «Каракумнефть», приписанного к порту Владивосток, 88 метров, грузоподъемность 1600 тонн, передает ДВ-РОСС со ссылкой на спасательно-координационный подцентр «Южно-Сахалинск». Дальневосточный региональный центр сегодня с утра сообщил, что инцидент с танкером произошел 15 февраля.

Экипаж из 20-ти человек снят с аварийного судна и доставлен на берег. Сейчас в районе происшествия - сильный шторм. Ветер достигает 23 метров в секунду, высота волн в море - до 5-ти метров. Никто из моряков не пострадал.

«В настоящее время в районе аварии работает спасательное судно «Справедливый», решается вопрос о привлечении к операции судна «Атлас» ФГУП Сахалинский филиал «Балтийское БАСУ», — отмечают в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Причем спасательная операция затруднена из-за погодных условий в районе происшествия.

Сахалинская и Приморская транспортные прокуратуры организовали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания. Ситуация находится под контролем Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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