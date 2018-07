Мафия – это мы!

В декабре прошлого года суд присяжных на Камчатке оправдал фигурантов громкого «крабового» дела. «ДК» неоднократно писал о нем, последняя публикация была в ноябрьском номере журнала.

Это решение присяжных стало таким же резонансным, как само дело. На момент подготовки публикации никаких ответных шагов со стороны обвинения не последовало. Но повис вопрос – если ЭМБАРЕК, СУСЛОВ и ГОНТМАХЕР невиновны, спрашивается: а кто тогда мафия? Круг подозреваемых необычайно широк.

Именно так ставит вопрос автор материала, опубликованного в газете «Камчатский край». «ДК» представляет сокращенную версию публикации.

Свободу Гонтмахеру!

В сентябре 2007 года в Москве были задержаны президент американской компании Global Fishing Inc. гражданин США Аркадий Гонтмахер и его российские партнеры из ЗАО «Восточные рыбные ресурсы»: президент Азиз Эмбарек и главный бухгалтер Александр Суслов.

Им было предъявлено три обвинения: руководство преступным сообществом, разработка естественных богатств континентального шельфа и исключительной экономзоны России без разрешения, а также отмывание денежных средств, полученных преступным путем. По версии правоохранительных органов, российский краб, незаконно добытый судами «Восточных рыбных ресурсов», через Пусан под видом легальной продукции поставлялся в адрес Global Fishing для дальнейшей продажи в США.

Следствие шло около двух лет. В 2010 году уголовное дело было передано в Камчатский краевой суд, который удовлетворил ходатайство подсудимых об участии в процессе присяжных заседателей.

Присяжные слушали дело на протяжении трех месяцев. За это время сторона обвинения представила им почти 80 свидетельских показаний (в основном, членов экипажей), записи телефонных переговоров фигурантов дела, данные из ноутбука, который был изъят у Гонтмахера в момент задержания, и т. д. Все это, по ее мнению, доказывало вину подсудимых.

На финальном этапе процесса перед присяжными было поставлено 30 вопросов, которые заключали в себе пункты обвинения. 16 декабря был оглашен вердикт, который прозвучал как гром среди ясного неба. 24 вопроса присяжные оставили без ответа. На пять ответили: «не доказано». И только один пункт признан доказанным, но с существенными оговорками (например, была исключена итоговая цифра нанесенного экономического ущерба). В итоге все подсудимые, которые находились под стражей с сентября 2007-го, были оправданы и освобождены в зале суда.

Конечно, обвинительное заключение не было идеальным. Предполагалось, что присяжные могут снять одно из трех обвинений. Но чтобы все три!

Итак, присяжные постановили, что Гонтмахер, Эмбарек и Суслов не являлись главарями преступного сообщества, не украли у России 9 тысяч тонн краба, не нанесли ей ущерба на 5 млрд рублей. Теперь эти трое граждан вправе наказать наше государство за необоснованный арест, задержание судов и разрушенный бизнес. По самым приблизительным расчетам, сумма исков может потянуть на сотни миллионов долларов.

Кроме того, присяжные исключили упоминания о связях подсудимых с сотрудниками Береговой охраны ФСБ. Это значит, что в рядах пограничников не было «оборотней», что они не «крышевали» браконьерский промысел, не торговали секретными данными о положении патрульных судов и самолетов ФСБ (видимо, утечка этой информации происходила сама собой).

Вердикт присяжных заседателей приходится принимать таким, каков он есть.

Измышления автора

Я следил за процессом, посещал судебные заседания, хотя сторона защиты пыталась не допустить моего присутствия. В результате у меня возникло много вопросов. Остановлюсь на самых простых. Далее буду использовать данные, которые услышал на суде. Возможно, не все они абсолютно точны, но близки к истине.

Как уже сказано выше, подсудимых обвинили в организации незаконного вылова более 9 тысяч тонн краба в период с 1 января по 30 июня 2007 года. Промысел вели 17 судов, которые принадлежали фирмам «холдинга» «Восточные рыбные ресурсы», либо были им арендованы (пишу холдинг в кавычках, поскольку официально его не существовало).

На суде Азиз Эмбарек заявил, что флот «холдинга» физически не мог добыть такой объем за полгода. Давайте сами посчитаем. Берем шесть месяцев. Можно отнять два месяца в счет штормов и других форс-мажорных обстоятельств. Остается четыре, то есть 120 дней. Перемножаем их на средний суточный вылов краболова – 5 тонн (заметьте, что последнюю цифру назвал сам Эмбарек). Выходит, что один краболов за указанный срок мог добыть порядка 600 тонн. Теперь умножаем этот объем на количество судов – 17. В итоге получаем те самые более 9 тысяч тонн. Точнее говоря, 10 200.

Теперь другая задачка. Эмбарек сообщил суду, что у «холдинга» было квот на 7 тысяч тонн краба: собственные квоты – 4,5 тысячи тонн, плюс 2,5 тысячи тонн тех компаний, которые были «холдингом» куплены. Не буду оспаривать эту цифру. Примем ее за истину. Теперь разделим 7 тыс. на 17 судов. Получается, что на каждый краболов приходилось в среднем 400 тонн. Делим 400 тонн на суточный улов – 5 тонн. Значит, судно могло освоить этот объем примерно за 80 дней, или 2,5 месяца. А чем предполагалось занять его в остальное время года? Скупкой продукции в море с судов других компаний для перепродажи Global Fishing, как говорили подсудимые? Но зачем Гонтмахеру покупать через «Восточные рыбные ресурсы» продукцию, которую он напрямую мог бы купить дешевле?

Еще раз вернемся к словам Эмбарека о том, что за сутки краболов в среднем ловит пять тонн. Это совершенная правда. Но вот суда самого Эмбарека очень редко показывали такой вылов. Краболовы «холдинга» могли в течение длительного срока показывать суточный улов меньше тонны (0,112 т, 0,124 т, 0,138 т и так далее). Какой капиталист будет держать в море ораву флота с такими мизерными показателями? Однако флот оставался на промысле. Более того, работая явно себе в убыток, имея долг перед Global Fishing в $50 млн, «холдинг» продолжал скупать компании и флот. Найти логику в этих действиях можно, только если предположить, что на самом деле краболовы добывали гораздо больше, но скрывали часть улова. Если это было так, разве владельцы флота могли об этом не знать? Если они опирались только на официальные данные о вылове, то с чего при таких низких цифрах собирались платить зарплату экипажам?

Но искать ответ на эти вопросы после вердикта присяжных уже не имеет смысла. Мне только странно, почему у самих присяжных такие вопросы не возникли.

«Зверьки» в погонах

На суде адвокаты сказали много хорошего о своих клиентах. По их словам, на скамье подсудимых оказались честные коммерсанты, которые развивали в России бизнес, создавали рабочие места, платили налоги. Но они забыли упомянуть еще одно неоспоримое достоинство подзащитных. «Восточные рыбные ресурсы» («ВРР»), а также их американский партнер, не только не имели отношения к браконьерскому промыслу, но еще и сами боролись с ним, не жалея собственных средств. Теперь можно открыто сказать, что ЗАО «ВРР» сыграло заметную роль в становлении морской охраны на Дальнем Востоке в лице Северо-Восточного пограничного управления (СВПУ).

Наиболее активно сотрудничество между ними стало развиваться, когда погрануправление возглавил Валерий Путов. Одно из первых камчатских интервью Валерия Владимировича было опубликовано под многозначительным заголовком: «За все в этой жизни нужно платить». Немало внимания в нем было уделено проблеме коррупции. Вот что В. Путов сказал про чиновников, которые собирают мзду с бизнеса: «Вы развратили их на Камчатке сами. Если бы был честный рыбак – ему зачем платить? А когда он браконьер – тогда другое дело». Но к дальнейшему повествованию эти слова никакого отношения, конечно, не имеют.

Итак, примерно с 2003 года ЗАО «ВРР» стало фактически официальным спонсором погранслужбы. Например, эта компания профинансировала издание книги под редакцией В. Путова «Северо-Восточное региональное пограничное управление ФСБ РФ: прошлое и настоящее», которая имела большое воспитательное значение для молодых пограничников.

Кроме того, по моим данным, ЗАО «ВРР» преподнесло пограничному управлению джип японского производства. Подарок сопровождался следующими словами: «Исторически (!) между СВРПУ ФСБ РФ и ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» сложились деловые (!) и теплые отношения. Понимая все объективные трудности в обеспечении материально-техническими и денежными средствами Пограничной службы России, в целях повышения мобильности по охране государственной границы разрешите нам, по решению коллектива ЗАО «Восточные рыбные ресурсы», в качестве шефской помощи принести в дар СВРПУ ФСБ автомобиль ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР». Три года назад я просил пограничное управление подтвердить или опровергнуть факт подобной шефской помощи. Тогда я ответа не получил. Но сегодня у погрануправления нет причин скрывать такой факт, если он был, ведь с ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» сняты обвинения.

Но это еще не все. После ареста Аркадия Гонтмахера в Интернете было опубликовано заявление сотрудника его компании Gene Ehasz, в котором есть такие слова: «Аркадий и Global Fishing потратили миллионы долларов на улучшение положения пограничников и пытались покончить с нелегальным промыслом». Дословно на английском фраза звучит так: «The fact of the matter is that Arkady and Global Fishing have spent millions of dollars to help upgrade the border guards and try to do away with the illegal fishing». Причем контекст письма заставлял сомневаться в том, что речь идет об американских пограничниках.

Но у кого повернется язык назвать все это коррупцией? Ведь в нашей стране издревле повелось скромными подношениями благодарить государевых людей за их героический труд. Делается это всегда абсолютно бескорыстно, от чистого сердца.

Правда, иногда правоохранительные органы почему-то болезненно реагируют на такие факты. Например, годом ранее перед судом предстал сотрудник камчатской краевой больницы за то, что под видом спонсорской помощи взял с граждан 9 300 рублей. Хотя он потратил деньги не на себя, а на улучшение материального положения одного из отделений больницы, этот человек был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и наказан. Видимо, отягчающим его вину обстоятельством стало то, что он не был генералом.

И еще одна интересная деталь. На судебном процессе прозвучало, что в переговорах внутри промысловой экспедиции «холдинга» патрульные суда обозначались кодовым словом «зверьки». И это символично. Ведь зверьками мы обычно зовем безобидных и дружелюбных представителей животного мира, которых легко приручить.