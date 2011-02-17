Японский привкус российской коррупции

Управление рыболовства Японии намерено проверить деятельность более 200 судов страны, имеющих разрешение на лов в эксклюзивной экономической зоне РФ, в связи с делом о подкупе российских должностных лиц и превышении квот на промысел.

Это сообщение в середине января облетело крупнейшие информационные агентства и не только отечественные. Получается так, раз мы сами не можем сильно продвинуться от разговоров к делу, свой поход на российскую коррупционную гидру начнут соседи. По сообщениям СМИ, Япония создает специальную консультативную группу по борьбе с коррупцией, связанной с операциями промысловых компаний в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ. В нее предполагается включить, в частности, специалистов по ведению экономической деятельности в России. Они должны будут выработать рекомендации по искоренению взяточничества, которое, как оказалось, сопутствует рыбному промыслу.

Ранее Агентство по рыболовству объявило, что на 70 дней приостанавливает промысловую деятельность трех компаний и одного бизнесмена (Wakkanai Kaiyo, Kanai Gyogyo, Kaiyo Gyogyo и Sato Gyogyo), которые признались в даче взяток на общую сумму более $6 млн за превышение квоты на лов ИЭЗ РФ. Такое решение было принято по итогам расследования, проходившего с конца декабря 2010 года. Указанные лица платили российским пограничникам в обход бухгалтерской отчетности, за что были ранее оштрафованы на $2 млн. Сейчас решается вопрос о передаче материалов о выявленных нарушениях в Токийскую прокуратуру. Она может возбудить дело о нарушении законодательства о рыболовстве и межправительственного соглашения между РФ и Японией о квотах вылова.

Кроме этого, Агентство намерено проверить деятельность в общей сложности 208 судов, ведущих промысел минтая, сайры, лососевых в ИЭЗ РФ, а также 53 шхун, получивших лицензию на маломасштабный лов не от него, а от властей самой северной японской префектуры Хоккайдо. Проверка начнется уже в феврале и будет проходить в виде опросов руководства соответствующих компаний и капитанов. Они должны будут сказать, не давали ли взятки российским пограничникам за превышение квоты на вылов.

Событие само по себе неординарное. Между тем никакой реакции представителей Пограничной службы ФСБ РФ по поводу случившегося пока не последовало. Однако в этой связи следует вспомнить высказывания трехлетней давности руководителя Регионального пограничного управления по ДФО Валерия ПУТОВА: «Почему это везде берут, а пограничники не могут брать? Другие органы постоянно разоблачают, пришло время и здесь поработать. Пограничники - те же люди, не с другой же они планеты. Коррупция есть во всей России, почему ее не должно быть у нас?».

«Иностранные суда, как правило, не ведут незаконного лова. В основном в этом замечены российские суда под флагами третьих государств. В Японию сегодня не поставляется браконьерская рыба», - подытожил генерал. Оно и понятно: раз японцы платят, как бы они попали в итоговую отчетность. Немудрено, что за последние три года произошло всего 20 серьезных инцидентов с участием японских браконьеров.

Следует отметить, что случаи мздоимства в рядах пограничников ДФО далеко не редкость. Осенью 2009 г. было возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Сахалинского пограничного управления береговой охраны (СПУ БО) ФСБ РФ, в том числе начальника службы в Невельске в звании капитана 1 ранга. Всем им инкриминируется пособничество в незаконной добыче водных животных, контрабанде и незаконном пересечении госграницы. По версии следствия, они входили в состав преступного сообщества, предоставляя капитанам браконьерских судов информацию о расстановке сил береговой охраны в территориальных водах и исключительной экономической зоне России. Это позволяло тем беспрепятственно осуществлять незаконный промысел валютоёмких морских биоресурсов и их контрабандный вывоз в страны АТР. Ранее аналогичные уголовные дела были возбуждены в Приморском и Камчатском краях.

Вместе с тем коррумпированность сотрудников контролирующих органов не единственная проблема. Сложности таможенного оформления экспорта морепродуктов, отсутствие международных соглашений с большинством стран АТР и правового механизма космического мониторинга за передвижением судов делают промысел в ИЭЗ РФ источником незаконного обогащения как коммерческих, так и криминальных структур.