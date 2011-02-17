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Программа реабилитации "Путевка ДЗЕРЖИНСКОГО" будет опробована в Приморье
Общественный совет при Главном управлении федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) по Приморскому краю, куда вошли представители бизнеса, правозащитных и общественных организаций, ветеранских объединений, ведущих СМИ края, Русской православной церкви, создан три месяца назад. Главная его цель - налаживание связей с исправительными учреждениями в плане адаптации, трудоустройства и занятости заключенных, как находящихся в местах лишения свободы, так и готовящихся к освобождению.
Состоявшееся заседание совета было посвящено обсуждению и поиску реальных возможностей привлечения внимания общественности к содействию в создании условий для несовершеннолетних осужденных, готовящихся к освобождению, а также социальной реабилитации молодежи, освободившейся из мест лишения свободы. Была представлена программа, созданная и уже проверенная в реальных условиях детских исправительных учреждений, получившая название "Путевка Дзержинского".
В качестве опыта членам совета был предложен итоговый меморандум встречи члена Общественного совета при ГУФСИН по Приморскому краю Павла ВОЗНЮКА с депутатом Государственной думы Александром ГУРОВЫМ и совместное посещение ими в составе комиссии одной из детских воспитательных колоний Тульской области. По словам Павла Владимировича, через такие встречи и вручение "Путевок", которые в западных регионах страны проводятся регулярно, удается достучаться до детских сердец, заинтересовать их, заставить задуматься о своем будущем месте в обществе, сообщили Тульские новости.
"Только так мы сможем добиться основной цели программы, а именно сопровождения воспитанника после его освобождения из колонии, помощи в учебе, трудоустройстве, обеспечении его жильем и социальной адаптации в обществе независимо от места жительства и пребывания", - подчеркнул Вознюк.
Российский опыт есть, и члены приморского совета справедливо заметили, что в поселке Врангеле есть детская колония, аналогичная тульской. И почему бы не применить весь имеющийся опыт работы программы непосредственно на месте? Тем более что при всех прекрасных условиях содержания воспитанников вопросы реабилитации подростков, подготовки и адаптации их к жизни вне стен колонии, возможности трудоустройства и т.д. остаются открытыми. Как ни крути, сотрудники уголовно-исправительной системы выполняют задачи до момента освобождения и передают воспитанника после освобождения в комиссию по делам несовершеннолетних. На этом компетенция уголовно-исполнитель-ной системы заканчивается.
Кроме того, информация о происходящих в этой колонии процессах весьма скудна и не всегда становится достоянием общественности.
На эти и другие вопросы Совету ответили главный специалист управления ГУФСИН по ПК майор внутренней службы Оксана БАТУРИНА и заместитель начальника Находкинской воспитательной колонии майор внутренней службы Вячеслав МАЛАСАЙ. Они рассказали о непосредственной работе, проводимой в учреждениях при подготовке несовершеннолетних осужденных к освобождению.
По словам специалистов, для осуществления программы "Путевка Дзержинского" в детской исправительной колонии пос. Врангель есть все условия, поскольку подготовка осужденных подростков к выходу на свободу начинается с момента поступления их под опеку.
В итоговом коммюнике члены Общественного совета одобрили программу "Путевка Дзержинского", добавив ряд своих предложений. От члена совета, предпринимателя Евгения РЕЗНИКА поступило предложение создать рабочую группу по подготовке к реализации этой программы. От генерального директора группы компаний "Регион" Эдуарда ПОРТНОВА поступило предложение создать фонд реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Главной задачей фонда Портнов предложил сделать поддержку несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, бывших осужденных и сирот.
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