Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин, арестованный по обвинению во взятке, обжаловал в Конституционном суде конфискацию своего имущества на 1 млрд руб. В данном решении экс-чиновник видит ущемление своих конституционных прав, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

О том, что в Конституционный суд поступила жалоба от бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его ближайших родственников, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, она поступила в суд в ноябре и сейчас ее предварительно изучает секретариат суда.

Жалоба подана от имени Хорошавина, его жены Ирины и совершеннолетнего сына Ильи. Все они оспаривают антикоррупционный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам». На основании этого закона суды по инициативе Генпрокуратуры санкционировали до завершения расследования конфискацию имущества, которое принадлежит членам семьи Хорошавиных.

Данный закон, а также ст.235 Гражданского кодекса регулируют порядок принудительного изъятия в доход государства имущества чиновника и членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.