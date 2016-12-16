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Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин, арестованный по обвинению во взятке, обжаловал в Конституционном суде конфискацию своего имущества на 1 млрд руб. В данном решении экс-чиновник видит ущемление своих конституционных прав, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
О том, что в Конституционный суд поступила жалоба от бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его ближайших родственников, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, она поступила в суд в ноябре и сейчас ее предварительно изучает секретариат суда.
Жалоба подана от имени Хорошавина, его жены Ирины и совершеннолетнего сына Ильи. Все они оспаривают антикоррупционный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам». На основании этого закона суды по инициативе Генпрокуратуры санкционировали до завершения расследования конфискацию имущества, которое принадлежит членам семьи Хорошавиных.
Данный закон, а также ст.235 Гражданского кодекса регулируют порядок принудительного изъятия в доход государства имущества чиновника и членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена.
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