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На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
Городской суд Петропавловска-Камчатского арестовал главу антикоррупционного отдела УМВД по городу. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на пресс-службу ведомства, его подозревают в получении взятки.
"Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Майор полиции стал фигурантом уголовного дела после того, как пообещал главному бухгалтеру предприятия, в отношении которой шла проверка из-за мошенничества в крупном размере, затянуть сроки возбуждения уголовного дела. За это время женщина успела бы скрыть свое имущество и уехать в другой регион. По версии следствия, свою "помощь" подозреваемый оценил в 2,5 миллиона рублей.
Бухгалтер передала взятку через знакомого высокопоставленного полицейского. Но получить ее тот не смог: посредника задержали сотрудники регионального УФСБ.
Согласно действующему законодательству, борцу с коррупцией может грозить до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.
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Нет ну что за народ . их ставят с корупцией бороться . а они . то там то сям русский народ никогда не откажется от халявы ,