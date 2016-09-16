На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку

Городской суд Петропавловска-Камчатского арестовал главу антикоррупционного отдела УМВД по городу. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на пресс-службу ведомства, его подозревают в получении взятки.

"Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Майор полиции стал фигурантом уголовного дела после того, как пообещал главному бухгалтеру предприятия, в отношении которой шла проверка из-за мошенничества в крупном размере, затянуть сроки возбуждения уголовного дела. За это время женщина успела бы скрыть свое имущество и уехать в другой регион. По версии следствия, свою "помощь" подозреваемый оценил в 2,5 миллиона рублей.

Бухгалтер передала взятку через знакомого высокопоставленного полицейского. Но получить ее тот не смог: посредника задержали сотрудники регионального УФСБ.

Согласно действующему законодательству, борцу с коррупцией может грозить до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.