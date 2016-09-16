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Опасный Интернет-мошенник пойман во Владивостоке

16 Сентября 2016, 14:18 | Дальний Восток

Проживающий в Хабаровске житель поселка Чегдомын признан виновным в 29 эпизодах мошенничеств при продаже несуществующих автомобильных запчастей с общим ущербом порядка 570 тысяч рублей. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на следственные органы УМВД России по г. Хабаровску.  

Установлено, что с 24-летний злоумышленник в течение года совершал мошеннические действия посредством сети Интернет. В дальневосточную столицу он приехал из поселка Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. Деньги, заработанные от реализации противоправных схем, являлись основным источником дохода фигуранта.

Сотрудники УМВД России по г. Хабаровску выяснили, что обвиняемый посредством электронной почты, адреса которой он регистрировал на вымышленных людей, создавал личные кабинеты на популярных сайтах бесплатных объявлений. Через них он размещал предложения о продаже автомобильных запасных частей, двигателей и крупных автоагрегатов. В реальности предлагаемого товара у обвиняемого никогда не было. В месяц обвиняемый создавал примерно по одному аккаунту, где публиковал более трехсот различных объявлений.

С потенциальных клиентов фигурант требовал полную предоплату. Деньги просил переводить на банковские карты. В ходе расследования было установлено, что в распоряжении злоумышленника находилось семь карт, которые зарегистрированы на него, его сожительницу и знакомых. Для переговоров с покупателями фигурант приобретал сим-карты различных мобильных операторов, оформленных на посторонних граждан.

Задержали обвиняемого во Владивостоке сотрудники отдела «К» УМВД России по Хабаровскому краю и уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску. Переехав из Хабаровска в столицу Приморья, он продолжил заниматься противоправной деятельностью.

Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску злоумышленнику было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

В ходе предварительного следствия доказана причастность фигуранта к 29 фактам мошенничеств с общим ущербом порядка 570 тысяч рублей. В числе потерпевших – жители Нижегородской, Омской областей, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. На время расследования ему была избрана мера пресечения – арест.

В настоящее время следственные действия завершены. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: умвд  владивосток  интернет  Хабаровск  банковская карта 



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