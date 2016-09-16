Дальневосточник пытался поджечь дом полицейского

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Козыревск (Камчатский край), который подозревается в поджоге дома полицейского. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"По данным следствия, сотрудник полиции Усть-Камчатского МО МВД России дважды составил в отношении подозреваемого протоколы об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был лишен прав на два года и оштрафован на 60 тысяч рублей. Желая отомстить полицейскому, он пришел к его дому и попытался поджечь деревянную беседку и летнюю кухню", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поджог не удался. Не дожидаясь, пока разгорится пламя, подозреваемый ушел домой, а горючая жидкость погасла. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества), продолжается. Максимальное наказание, которое ожидает подозреваемого, - лишение свободы на срок до пяти лет.