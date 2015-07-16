Пассажир поезда Советская Гавань - Владивосток поджег вагон

Пожар произошел в марте 2014 года в пассажирском поезде, следовавшем из города Советская Гавань во Владивосток.Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, по версии следствия, 26-летний житель поселка Санболи Амурского района Хабаровского края вместе с попутчиком распивал спирт. На двоих у них была десятилитровая канистра.

Мужчина решил проверить, действительно ли спирт горит, и поджег разлитую на полу жидкость. Вспыхнул пожар, который полностью уничтожил вагон и имущество пассажиров. Один из них получил серьезные ожоги.

Размер причиненного ОАО "РЖД" ущерба превысил 1,8 миллиона рублей.

Поджигатель обвиняется по части 1 статьи 118 и статье 168 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем".

"Уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркивает ведомство.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.