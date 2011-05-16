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Попытки стабилизировать реактор на АЭС «Фукусима-1» провалились

16 Мая 2011, 12:26 | Дальний Восток

Попытки стабилизировать поврежденный реактор на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии прекращены.

Ранее компания TEPCO (Tokyo Electric Power Company), которой принадлежит реактор, намеревалась охладить его, закачивая воду в камеру, где он располагается.

По словам представителей компании, расплавившись, металлические топливные стержни прожгли отверстие в камере, и около 3000 тонн загрязненной радиацией воды попали в фундамент здания.

Японские власти и TEPCO заявили, что полная остановка реактора займет девять месяцев и будет завершена только в январе следующего года.

По словам представителя японского кабинета Госи Хосоно, прекращение попыток стабилизировать реактор не повлияет на установленный срок окончания работ. Компания TEPCO обещает обнародовать новый план по стабилизации реактора уже 17 мая, передает Би-би-си.

Напомним, атомная электростанция была серьезно повреждена в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами 11 марта. Стихия вывела из строя систему охлаждения, что привело к перегреву топливных стержней. Попытка сбросить давление в камерах реактора привела к взрыву.

Ранее японское правительство одобрило план помощи TEPCO по выплате компенсаций пострадавшим в результате аварии. Общая сумма выплат может составить десятки миллиардов долларов.

Эта мера поможет TEPCO избежать банкротства, при этом правительство Японии утверждает, что не собирается выкупать компанию, сообщает РИА "Новый Регион".


Автор: РИА «Новый Регион»
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