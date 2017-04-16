Северная Корея все-таки сделала это

Предпринятая КНДР очередная попытка провести ракетные испытания закончилась неудачей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных. По данным информагентства, запуск производился с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР.

Как передает ТАСС, в Пентагоне заявили, что зафиксировали пуск ракеты, которая взорвалась почти сразу после старта.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора допустил высокую вероятность того, что КНДР проведет новое ракетное испытание, приурочив его к государственному празднику — Дню Солнца, отмечаемому отмечается 15 апреля. «Можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать свои достижения в области ракетной техники», — полагает он.