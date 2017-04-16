Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Северная Корея все-таки сделала это
Предпринятая КНДР очередная попытка провести ракетные испытания закончилась неудачей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных. По данным информагентства, запуск производился с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР.
Как передает ТАСС, в Пентагоне заявили, что зафиксировали пуск ракеты, которая взорвалась почти сразу после старта.
Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора допустил высокую вероятность того, что КНДР проведет новое ракетное испытание, приурочив его к государственному празднику — Дню Солнца, отмечаемому отмечается 15 апреля. «Можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать свои достижения в области ракетной техники», — полагает он.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Северная Корея все-таки сделала это
- Американские дипломаты и военные получили приказ вывезти семьи из Сеула
- Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее
- Из-за северокорейских ракет ВКС России на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности
- У берегов Приморья опять запахло жаренным
- Япония сотряслась от мощных взрывов
- Наспех построенные мосты начали рушиться
- В Китае застрелили самого опасного преступника
- Япония и Китай во власти стихии: наводнение унесло жизни более 30 человек
- Обнародованы причины аварии на японской АЭС «Фукусима-1»
Новости раздела
- Северная Корея все-таки сделала это
- Американские дипломаты и военные получили приказ вывезти семьи из Сеула
- Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее
- Из-за северокорейских ракет ВКС России на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности
- На Дальнем Востоке горела школа
- У берегов Приморья опять запахло жаренным
- На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
- Олень мигрировал из Японии в Россию
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Во Владивостоке откроется гипермаркет крупной международной сети
- Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее
- Названы фамилии возможных преемников Путина
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Северокорейская армия выходит на боевые позиции
- Всеволод Ию: "Местное самоуправление просто добивают"
- Сергей Дарькин хорошо порыбачил
- Названы имена победителей XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"