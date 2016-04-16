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Японию сильно потрясло
Число жертв землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в 1.25 (19.25 пятницы мск) в префектуре Кумамото на юге Японии, возросло до девяти человек, 760 госпитализированы, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на телекомпанию NHK.
Днем раньше в том же районе произошло землетрясение магнитудой 6,5. Тогда также погибли девять человек, более 1000 госпитализированы. Как сообщили метерологи, земной толчок предварял более крупное землетрясение.
РИА «Новости» напоминают, что в 1.25 субботы (19.25 пятницы СК) в южной префектуре Кумамото в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7.3. Эпицентр землетрясения располагался в префектуре Кумамото. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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Прискорбно. Но они разве не замечают, что Земля вздрагивает каждый раз, как только они начинают требовать отдать им наши Курилы?. .