Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Конфискованные суда из ДФО "уплывали" в Москву
Бывшему руководителю территориального управления Росимущества по Камчатскому краю Андрею ФОМЕНКО Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий. Это расследование обещает быть очень громким, так как его следы ведут в Москву к более высокопоставленным руководителям.
Как рассказал корреспонденту «РГ» официальный представитель СКР Владимир МАРКИН, следствие полагает, что Фоменко, которого сегодня следственные органы уже официально именуют «обвиняемым», серьезно нарушил порядок реализации конфискованного имущества.
Практически каждое сообщение об удачной «охоте» на морских браконьеров заканчивается стандартной фразой - «судно конфисковано». По закону такие браконьерские плавсредства после поимки дожидаются решения своей судьбы. Будущее их в руках судей. На языке закона катера и пароходы считаются орудиями браконьерского лова. Если посудина в очень плохом состоянии, то ей прямая дорога на металлолом. Задержанные суда, если они в нормальном состоянии, будут конфискованы и переданы государству. От имени государства выступает Росимущество. Оно отвечает за то, чтобы плавсредства с выгодой для казны были проданы на торгах и продолжали плавать уже у нового хозяина и на законных основаниях. Но это, как говорится, - в теории, на бумаге.
В реальности, как выяснило следствие, было задержано 17 рыболовецких судов. Все они по указанию Фоменко были незаконно переданы двум унитарным предприятиям в Республиках Марий Эл и Якутии. Новые хозяева продали 7 кораблей фактически за бесценок. А остальные сдали в аренду, и они до сих пор бороздят просторы океанов. Один из этих траулеров даже вновь был уличен в браконьерстве.
Маркин подчеркивает, все эти корабли были в нормальном состоянии и при их продаже госбюджет мог бы пополниться на десятки миллионов рублей.
Закономерно у следствия возникли вопросы: почему все-таки суда не были проданы с аукционов и почему были переданы именно этим двум предприятиям, одно из которых находится за тысячи километров от Камчатки?
Оказалось, что траулеры стояли в порту от года до пяти лет и ни разу даже не выставлялись на торги.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"