Конфискованные суда из ДФО "уплывали" в Москву

Бывшему руководителю территориального управления Росимущества по Камчатскому краю Андрею ФОМЕНКО Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий. Это расследование обещает быть очень громким, так как его следы ведут в Москву к более высокопоставленным руководителям.

Как рассказал корреспонденту «РГ» официальный представитель СКР Владимир МАРКИН, следствие полагает, что Фоменко, которого сегодня следственные органы уже официально именуют «обвиняемым», серьезно нарушил порядок реализации конфискованного имущества.

Практически каждое сообщение об удачной «охоте» на морских браконьеров заканчивается стандартной фразой - «судно конфисковано». По закону такие браконьерские плавсредства после поимки дожидаются решения своей судьбы. Будущее их в руках судей. На языке закона катера и пароходы считаются орудиями браконьерского лова. Если посудина в очень плохом состоянии, то ей прямая дорога на металлолом. Задержанные суда, если они в нормальном состоянии, будут конфискованы и переданы государству. От имени государства выступает Росимущество. Оно отвечает за то, чтобы плавсредства с выгодой для казны были проданы на торгах и продолжали плавать уже у нового хозяина и на законных основаниях. Но это, как говорится, - в теории, на бумаге.

В реальности, как выяснило следствие, было задержано 17 рыболовецких судов. Все они по указанию Фоменко были незаконно переданы двум унитарным предприятиям в Республиках Марий Эл и Якутии. Новые хозяева продали 7 кораблей фактически за бесценок. А остальные сдали в аренду, и они до сих пор бороздят просторы океанов. Один из этих траулеров даже вновь был уличен в браконьерстве.

Маркин подчеркивает, все эти корабли были в нормальном состоянии и при их продаже госбюджет мог бы пополниться на десятки миллионов рублей.

Закономерно у следствия возникли вопросы: почему все-таки суда не были проданы с аукционов и почему были переданы именно этим двум предприятиям, одно из которых находится за тысячи километров от Камчатки?

Оказалось, что траулеры стояли в порту от года до пяти лет и ни разу даже не выставлялись на торги.