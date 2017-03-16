www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.24 р. 100 JPY: 51.39 р.
EUR: 62.49 р. 10 CNY: 84.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота

16 Марта 2017, 17:24 | Дальний Восток

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летней жительницы города Зея. Она обвиняется в незаконном хранении золота. Слитки из драгоценного металла подозреваемая нашла рядом с автомобильной дорогой, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Прокурор Амурской области, пишет NewsRu, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летней жительницы города Зея. Она обвиняется в незаконном хранении золота. Слитки драгоценного металла подозреваемая нашла рядом с автомобильной дорогой.

Теперь женщине грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. 13 марта 2017 года уголовное дело было направлено в Зейский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

По версии следователей, в октябре 2016 года обвиняемая, находясь в районе автомобильной дороги Зея - село Тыгда, "обнаружила 24 слитка шлихового золота общей массой более 8 кг, в том числе свыше 7,5 кг химически чистого золота".

Местная жительница "незаконно присвоила себе золото и отвезла его домой в город Зея". Слитки, суммарная стоимость которых превышала 19 миллионов рублей (больше 320 тысяч долларов по текущему курсу), подозреваемая хранила в своем автомобиле.

"Позже она решила съездить на указанной автомашине за пределы города Зея по личным вопросам", - говорится в пресс-релизе. В этот же день автомобилистку остановили на дороге Зея - Тыгда сотрудники ФСБ. Они изъяли у нее золото.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных изделий и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере").

Добавим, год назад в Зейском районном суде рассматривалось похожее уголовное дело. Тогда обвинение в незаконном хранении найденного при курьезных обстоятельствах золота предъявили 43-летнему жителю Зеи.

Было установлено, что в октябре 2015 года мужчина нашел в лесу недалеко от переправы через реку Гилюй пакет с двумя свертками, в которых находились шлиховое золото и металлический слиток желтого цвета. Он решил оставить "клад" себе.

В тот же день при перевозке находки в Зею амурчанина задержали сотрудники ФСБ, остановившие его автомобиль Toyota Hilux Surf. При осмотре транспорта под водительским сиденьем были обнаружены и изъяты шлиховое золото и металлический слиток желтого цвета общей массой более 2,4 кг.

Согласно экспертному заключению, в изъятых свертках содержалось химическое чистое золото общей стоимостью, по данным Центрального Банка РФ на момент изъятия, более пяти миллионов рублей.

Вину в совершении преступления амурчанин признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, сообщало агентство "Амур.инфо". Суд при назначении наказания учел его положительные характеристики, активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетних детей и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Шлиховое золото, а также слиток нерафинированного золота были обращены в доход государства.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Амурская область  статья  россыпь  золото  зея  УК  ФСБ 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru