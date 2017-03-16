Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летней жительницы города Зея. Она обвиняется в незаконном хранении золота. Слитки из драгоценного металла подозреваемая нашла рядом с автомобильной дорогой, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Прокурор Амурской области, пишет NewsRu, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летней жительницы города Зея. Она обвиняется в незаконном хранении золота. Слитки драгоценного металла подозреваемая нашла рядом с автомобильной дорогой.
Теперь женщине грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. 13 марта 2017 года уголовное дело было направлено в Зейский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ.
По версии следователей, в октябре 2016 года обвиняемая, находясь в районе автомобильной дороги Зея - село Тыгда, "обнаружила 24 слитка шлихового золота общей массой более 8 кг, в том числе свыше 7,5 кг химически чистого золота".
Местная жительница "незаконно присвоила себе золото и отвезла его домой в город Зея". Слитки, суммарная стоимость которых превышала 19 миллионов рублей (больше 320 тысяч долларов по текущему курсу), подозреваемая хранила в своем автомобиле.
"Позже она решила съездить на указанной автомашине за пределы города Зея по личным вопросам", - говорится в пресс-релизе. В этот же день автомобилистку остановили на дороге Зея - Тыгда сотрудники ФСБ. Они изъяли у нее золото.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных изделий и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере").
Добавим, год назад в Зейском районном суде рассматривалось похожее уголовное дело. Тогда обвинение в незаконном хранении найденного при курьезных обстоятельствах золота предъявили 43-летнему жителю Зеи.
Было установлено, что в октябре 2015 года мужчина нашел в лесу недалеко от переправы через реку Гилюй пакет с двумя свертками, в которых находились шлиховое золото и металлический слиток желтого цвета. Он решил оставить "клад" себе.
В тот же день при перевозке находки в Зею амурчанина задержали сотрудники ФСБ, остановившие его автомобиль Toyota Hilux Surf. При осмотре транспорта под водительским сиденьем были обнаружены и изъяты шлиховое золото и металлический слиток желтого цвета общей массой более 2,4 кг.
Согласно экспертному заключению, в изъятых свертках содержалось химическое чистое золото общей стоимостью, по данным Центрального Банка РФ на момент изъятия, более пяти миллионов рублей.
Вину в совершении преступления амурчанин признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, сообщало агентство "Амур.инфо". Суд при назначении наказания учел его положительные характеристики, активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетних детей и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.
Шлиховое золото, а также слиток нерафинированного золота были обращены в доход государства.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- Близ Приморья появилась огромная пороховая бочка
- На Дальнем Востоке горит траулер
- На Дальнем Востоке разоблачена группа сторонников ИГ
- В деле экс-губернатора Сахалина не обнаружилось ручки за 36 миллионов рублей
- У берегов Приморья чуть не рвануло
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
- Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, с Дальнего Востока
Новости раздела
- На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
- Олень мигрировал из Японии в Россию
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- Близ Приморья появилась огромная пороховая бочка
- Пожар на траулере "Каролина 33", вывел судно из путины
- На Дальнем Востоке горит траулер
- В нацпарке "Бикин" у браконьера изъято 50 капканов, оружие и патроны
- На Дальнем Востоке разоблачена группа сторонников ИГ
- В деле экс-губернатора Сахалина не обнаружилось ручки за 36 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Опальный мэр Владивостока пошел в контратаку
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье создадут огромное производство
- В Приморье появится еще один мост
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- Рыбаков-любителей в Приморье возьмут за жабры
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- Мусоровоз "собрал" несколько машин во Владивостоке
- За бесплатные "дальневосточные гектары" просят по 30 тысяч рублей