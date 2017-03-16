На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летней жительницы города Зея. Она обвиняется в незаконном хранении золота. Слитки из драгоценного металла подозреваемая нашла рядом с автомобильной дорогой, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Прокурор Амурской области, пишет NewsRu, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летней жительницы города Зея. Она обвиняется в незаконном хранении золота. Слитки драгоценного металла подозреваемая нашла рядом с автомобильной дорогой.

Теперь женщине грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. 13 марта 2017 года уголовное дело было направлено в Зейский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

По версии следователей, в октябре 2016 года обвиняемая, находясь в районе автомобильной дороги Зея - село Тыгда, "обнаружила 24 слитка шлихового золота общей массой более 8 кг, в том числе свыше 7,5 кг химически чистого золота".

Местная жительница "незаконно присвоила себе золото и отвезла его домой в город Зея". Слитки, суммарная стоимость которых превышала 19 миллионов рублей (больше 320 тысяч долларов по текущему курсу), подозреваемая хранила в своем автомобиле.

"Позже она решила съездить на указанной автомашине за пределы города Зея по личным вопросам", - говорится в пресс-релизе. В этот же день автомобилистку остановили на дороге Зея - Тыгда сотрудники ФСБ. Они изъяли у нее золото.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных изделий и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере").

Добавим, год назад в Зейском районном суде рассматривалось похожее уголовное дело. Тогда обвинение в незаконном хранении найденного при курьезных обстоятельствах золота предъявили 43-летнему жителю Зеи.

Было установлено, что в октябре 2015 года мужчина нашел в лесу недалеко от переправы через реку Гилюй пакет с двумя свертками, в которых находились шлиховое золото и металлический слиток желтого цвета. Он решил оставить "клад" себе.

В тот же день при перевозке находки в Зею амурчанина задержали сотрудники ФСБ, остановившие его автомобиль Toyota Hilux Surf. При осмотре транспорта под водительским сиденьем были обнаружены и изъяты шлиховое золото и металлический слиток желтого цвета общей массой более 2,4 кг.

Согласно экспертному заключению, в изъятых свертках содержалось химическое чистое золото общей стоимостью, по данным Центрального Банка РФ на момент изъятия, более пяти миллионов рублей.

Вину в совершении преступления амурчанин признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, сообщало агентство "Амур.инфо". Суд при назначении наказания учел его положительные характеристики, активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетних детей и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Шлиховое золото, а также слиток нерафинированного золота были обращены в доход государства.