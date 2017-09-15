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Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке

15 Сентября 2017, 12:50 | Дальний Восток

Такие данные были озвучены на прошедшей научной конференции в Хабаровске, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В Хабаровске, 14 сентября, прошла II Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Она была посвящена актуальным вопросам обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

По словам заместителя Генерального прокурора РФ Юрия ГУЛЯГИНА, в Приморском крае работникам не выплачена заработная плата в размере 464 млн рублей, из которых 407 – в акционерном обществе «Радиоприбор».

«Благодаря принятым прокурорами в крае мерам работникам данного предприятия выплачено 260 млн рублей. Однако сложная ситуация с оплатой труда в организации сохранятся до сих пор», - отметил Юрий Гулягин.

В Хабаровском крае долг предприятий перед работниками составляет 125 млн рублей. Большая часть обязательств принадлежит бывшему «Дальспецстрою».

«Меры, принимаемые прокуратурой, приносят положительный результат. За период с 2015 года благодаря нашей работе сотрудникам предприятий Дальнего Востока выплачено 6,5 млрд рублей долга по заработной плате. Большинство взыскано с помощью судебных исков, направляемых прокурорами в суд», — прокомментировал Юрий Гулягин.

Добавим, что сотрудники отдела в головном филиале компании ГВСУ № 6 (бывший «Дальспецстрой»), отвечающего за строительство космодрома «Восточный», уже три месяца не получают зарплату. Руководство строительной организации призывает подождать и обещает деньги выплатить. Общая задолженность предприятия — 271 млн рублей перед 6 тыс. сотрудников.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото news-vlad.ru.

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Теги: Дальний Восток  долги  прокуратура  работа  задолженность 



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