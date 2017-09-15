Северная Корея опять запускала ракету у границ Приморья

Недалеко от границ Приморья власти КНДР провели очередное баллистическое испытание и запустили ракету в сторону Японии. Согласно информации Токио, ракета пролетела через Японию в сторону Тихого океана и упала в 2 тыс. км от острова Хоккайдо, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным агентства Yonhap, ракета была запущена в восточном направлении. Телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии уточняет, что снаряд двигался в сторону Тихого океана, перелетел через японскую территорию и упал в 2 тыс. км от японского острова Хоккайдо.

Приморские специсты отмечают, что радиационный фон в крае остается на этот час в норме.