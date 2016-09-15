Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке 25-ти летний нелегал изнасиловал пенсионерку
В селе Троицкое на Сахалине 11-го сентября 2016 года молодой нелегал избил и изнасиловал пенсионерку, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу СУ СК области.
По данным следователей, 61-летняя женщина с многочисленными травмами теперь находится в больнице, а 25-летний гражданин Узбекистана задержан и направлен в СИЗО.
Установлено, что мужчина находится на территории РФ нелегально с прошлого года.
Согласно заявлению женщины, "ночью 11 сентября 2016 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом к потерпевшей, где используя свое физическое превосходство для подавления сопротивления нанес множественные удары кулаками по лицу и голове пенсионерки. После того, как воля потерпевшей была сломлена, подозреваемый совершил в отношении женщины насильственный половой акт", говорится в сообщении Следственного комитета.
Расследование дела по статье 131 УК РФ продолжается: собирается и закрепляется доказательная база.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- Опасный Интернет-мошенник пойман во Владивостоке
- Дальневосточник пытался поджечь дом полицейского
- На Дальнем Востоке 25-ти летний нелегал изнасиловал пенсионерку
- На Дальнем Востоке медведь растерзал геолога
- В Комсомольске-на-Амуре пытались украсть 9 тонн зерна
- В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП
- Пассажир рейса Владивосток - Хабаровск - Магадан украл из самолета спасательный жилет
- Всех пассажиров электропоезда Биробиджан-Хабаровск срочно эвакуировали
- У берегов Японии затонул российский буксир
Новости раздела
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- Опасный Интернет-мошенник пойман во Владивостоке
- Дальневосточник пытался поджечь дом полицейского
- На Дальнем Востоке 25-ти летний нелегал изнасиловал пенсионерку
- На Дальнем Востоке медведь растерзал геолога
- В Комсомольске-на-Амуре пытались украсть 9 тонн зерна
- В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП
- Пассажир рейса Владивосток - Хабаровск - Магадан украл из самолета спасательный жилет
- Всех пассажиров электропоезда Биробиджан-Хабаровск срочно эвакуировали
- У берегов Японии затонул российский буксир
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Looking for means to increase your monthly income? Why not learn how to trade and earn money just being at home? Google Superior Trading System and start your trading career.