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На Дальнем Востоке 25-ти летний нелегал изнасиловал пенсионерку

15 Сентября 2016, 13:30 | Дальний Восток

В селе Троицкое на Сахалине 11-го сентября 2016 года молодой нелегал избил и изнасиловал пенсионерку, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу СУ СК области.

По данным следователей, 61-летняя женщина с многочисленными травмами теперь находится в больнице, а 25-летний гражданин Узбекистана задержан и направлен в СИЗО.

Установлено, что мужчина находится на территории РФ нелегально с прошлого года. 

Согласно заявлению женщины, "ночью 11 сентября 2016 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом к потерпевшей, где используя свое физическое превосходство для подавления сопротивления нанес множественные удары кулаками по лицу и голове пенсионерки. После того, как воля потерпевшей была сломлена, подозреваемый совершил в отношении женщины насильственный половой акт", говорится в сообщении Следственного комитета. 

Расследование дела по статье 131 УК РФ продолжается: собирается и закрепляется доказательная база.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: происшествие  преступник  изнасилование 



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Комментарии

  • robertmels17:59, 15.09.2016#

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