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Крабовый браконьер лишился судна
В Камчатском крае вынесли приговор южнокорейской компании, занимавшейся незаконным выловом камчатского краба во внутренних морских водах Дальнего Востока России. Суд приговорил нарушителя к административному штрафу в размере 427 тыс. рублей с конфискацией судна – орудия браконьерства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Краболов был обнаружен самолетом патрульной службы в Охотском море на незаконном промысле камчатского краба. Экипаж пытался избавиться от незаконного улова, выбрасывая крабов за борт, но на судне в чанах с водой оказалось свыше тонны живого краба. На краболове не велась судовая документация, суточные донесения не передавались в контролирующие органы, также на борту полностью отсутствовали технические средства контроля. Но в дальневосточных морях сегодня четко и надежно отлажена система контроля за браконьерами, а наказание ужесточено.
Так, в рамках исполнительного производства по делу южнокорейского браконьера, судебные приставы описали и арестовали судно со всем механическим, электрическим, радионавигационным, рефрижераторным и остальным оборудованием и имуществом, а также двигательной установкой. Краболов уже передан территориальному управлению Росимущества и будет продан с торгов для покрытия убытков государства.
Случай со шхуной - скорее исключительный, чем повседневность. В многолетней борьбе с ННН-промыслом в регионе можно праздновать победу, считает глава Ассоциации добытчиков краба Александр ДУПЛЯКОВ. Слишком велики риски для легальных владельцев флота и крабовых квот. Клеймо «браконьера и контрабандиста», которым любят метить дальневосточных рыбаков, давно устарело. Статистика Федеральной пограничной службы по задержанию браконьерских судов подтверждает резкое падение случаев браконьерства и контрабанды.
Так, два года назад было остановлено 10 судов, в 2018-м – только 4, два из которых - совсем мелкие шхуны, типа южнокорейской. Их задержали за незаконный промысел кальмара и рыбы. А недавно в интервью «Российской газете» руководитель департамента береговой охраны, заместитель руководителя ФПС России, адмирал Геннадий Медведев подтвердил, что проблема нелегального промысла краба и других видов водных биоресурсов на Дальнем Востоке успешно решается. И причиной тому - стабильность рыбопромышленного бизнеса, которому невыгодно браконьерство и подрыв промысловой базы морских биоресурсов на перспективу.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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