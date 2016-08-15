В Сангарском проливе у берегов Японии затонул российский буксир"Рейдовый» без экипажа на борту, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщаения в СМИ.

Судно, принадлежащее Южно-Курильскому рыбокомбинату, буксировали в порт Южной Кореи для ремонта. Буксир дал крен в проливе и затонул, пострадавших нет.

Поднимать «Рейдовый» судовладелец не будет — он затонул в глубоком месте.