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У берегов Японии затонул российский буксир
15 Августа 2016, 17:39 | Дальний Восток
В Сангарском проливе у берегов Японии затонул российский буксир"Рейдовый» без экипажа на борту, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщаения в СМИ.
Судно, принадлежащее Южно-Курильскому рыбокомбинату, буксировали в порт Южной Кореи для ремонта. Буксир дал крен в проливе и затонул, пострадавших нет.
Поднимать «Рейдовый» судовладелец не будет — он затонул в глубоком месте.
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