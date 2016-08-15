На Сахалине зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9 балла

На острове Сахалин произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Об этом сообщает деловя газета "Золотой Рог".

Как указано на сайте ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в воскресенье в 22.15 по местному времени (14.15 мск) в 62 км к югу от города Александровск-Сахалинский.

Как сообщает МЧС по региону, оперативные группы администраций районов гарнизонов пожарной охраны провели осмотр зданий и сооружений на потенциально уязвимой территории, на предмет возможных разрушений. По данным спасателей, повреждений и жертв не обнаружено.

После землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в воскресенье, 14 августа, на Сахалине, сейсмологи зафиксировали 25 новых толчков. Об этом сообщают на сейсмологической станции Южного-Сахалина.