Приморская Находка готова потягаться с китайским Тяньцзинем по мощности "своего" взрыва (фото)

Мощный взрыв, прогремевший в среду в китайском городе Тяньцзинь, в СМИ называют самым мощным неядерным взрывом за всю историю человечества. Взрыв произошел на складе опасных веществ в промышленной части города, его жертвами стали, по меньшей мере, 65 человек, смерть которых официально подтверждена, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на мировые информагентства. Увы, спасатели продолжают находить тела…

Число пострадавших на данный момент составляет около 800 человек, из них около 100 человек находятся в критическом состоянии. Власти борются с последствиями взрыва, ставшего причиной крупных пожаров, а число жертв постоянно увеличивается.

На самом деле взрывов было несколько. После первого взрыва мощностью 3 тонны в тротиловом эквиваленте, прогремел второй взрыв, его мощность составила 21 тонну. Когда пожарные прибыли на место происшествия, взрывы продолжились, что привело к дополнительным жертвам. Среди пожарных погибло 12 человек, еще несколько из них числятся пропавшими без вести. Пострадали или погибли рабочие, находившиеся неподалеку от места взрыва, а также жители близлежащих домов.

Взрыв произошел в городском районе Биньхай на логистическом складе компании "Жуйхай" 12 августа около 23:30 по местному времени. По свидетельству очевидцев, взрывной волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2 км и повредило свыше 1 тыс автомобилей. На кадрах с места ЧП видно, что сразу после взрыва, мощность которого оценивается в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, в районе инцидента начался сильный пожар. По сообщению агентства Синьхуа, после него на складе произошло еще несколько взрывов в тот момент, когда пожарные вели борьбу с огнем. Мощность самого сильного из них эквивалентна детонации 21 тонны тротила. О причинах инцидента информации нет.

МЧС России предложило помощь Китаю в ликвидации последствий взрывов. Так, глава МЧС России Владимир Пучков направил министру общественной безопасности КНР телеграмму, в которой предложил помощь российских спасателей в ликвидации последствий этой крупномасштабной чрезвычайной ситуации.

"МЧС России готово незамедлительно направить к месту ЧС современную авиационную технику, включая самолеты Ил-76 и Бе-200 с оборудованием для тушения пожаров, а также специалистов и спасателей с необходимой техникой и снаряжением для проведения работ в зоне обрушения", - говорится в телеграмме министра.

Обращаясь к китайскому министру, глава МЧС подчеркнул, что "чрезвычайная" служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку.

Между тем, Приморье может «похвастать» взрывом в порту, по мощности сопоставимой со взрывами в китайском Тяньцзине…

Пароход «Дальстрой» (ранее «Генрих Ягода») в 1930-х-1940-х годах совершал рейсы из Находки в Магадан, доставляя грузы и заключенных на Колыму. 24 июля 1946 года во время погрузки аммонала в Находке из-за грубых нарушений техники безопасности произошел взрыв, повлекший гибель 105 человек, значительный материальный ущерб и загрязнение окружающей среды.

Погруженные с грубейшими нарушениями правил безопасности внавал в трюм 7 тыс. тонн аммонала загорелись еще во время загрузки парохода. Находившиеся в другом трюме 400 тонн тротила под воздействием высокой температуры взорвались, полностью разрушив портовые сооружения на мысе Астафьева и вызвав значительные человеческие жертвы. Часть команды парохода, покинувшая его незадолго до взрыва, оказалась в «мертвой зоне» и пострадала незначительно. После взрыва парохода «Дальстрой» М.С. Бабиевский, капитан парохода «Орел», который также был загружен аммоналом, потребовал срочной разгрузки. Баржа, на которую аммонал был выгружен, сгорела во время следствия по делу о взрыве «Дальстроя», а через сутки после пожара на барже, сгорел вагон с аммоналом на подъездных путях. Это спасло оставшихся в живых членов команды, которые были признаны невиновными во взрыве.

Из доклада министрв внутренних дел СССР Круглова Сталину и Берии, 14 августа 1946:

«В результате пожара и взрыва в бухте Находка уничтожен пароход «Дальстрой» и все находившиеся на нем грузы в количестве: взрывчатки - 917 тонн, сахара - 113 тонн, разных промтоваров - 125 тонн, зерна - 600 тонн, металла - 392 тонн, а всего на сумму 9 млн рублей; на сгоревших складах Дальстроя уничтожено различных промышленных и продовольственных грузов на сумму 15 млн руб. и взрывчатки на сумму 25 млн руб. Во время взрыва парохода «Дальстрой» убито и умерло от ран 105 человек, в том числе: военнослужащих - 22, гражданского населения - 34, заключенных - 49; ранено и находится в лечебных заведениях 196 человек, в том числе: военнослужащих - 55, гражданского населения - 78 и заключенных – 63».

Разрушения в порту были столь серьезными, что основная часть грузопотоков, включая перевозку заключенных на Колыму, была перенесена в порт Ванино. Любопытным последствием взрыва стал двухчасовой «мазутный дождь» - осаждение на земную поверхность почти 2 тыс. тонн мазута, поднятых взрывом в небо…

Между тем, условный ТОП-10 самых мощных неядерных взрывов, до китайской трагедии, по мнению ряда экспертов, выглядел так:

4 июня 1989. Железнодорожная катастрофа под Уфой, СССР. В момент прохождения двух пассажирских поездов № 211 «Новосибирск-Адлер» и № 212 «Адлер-Новосибирск» произошел мощный взрыв неограниченного облака широких фракций легких углеводородов, образовавшейся в результате аварии на проходящем рядом трубопроводе «Сибирь - Урал - Поволжье». Погибли 575 человек, 181 из них - дети, ранены более 600.

Взрыв большого объёма газа, распределённого в пространстве, имел характер объёмного взрыва. Мощность взрыва была оценена в 250-300 тонн тринитротолуола. По другим оценкам, мощность объёмного взрыва могла доходить до 12 килотонн ТНТ, что сравнимо с мощностью ядерного взрыва в Хиросиме (16 килотонн)

4 июня 1988. Взрыв поезда в Арзамасе. Сдетонировали 3 вагона, суммарно перевозившие 121 тонну гексогена, предназначенного для горных предприятий. Во время взрыва поезд следовал через железнодорожный переезд в городе Арзамас.

Взрывом был уничтожен 151 дом, более 800 семей остались без крова. По официальным данным погиб 91 человек, пострадали 1500 человек. Было разрушено 250 метров железнодорожного полотна, повреждён железнодорожный вокзал, разрушены электроподстанция, линии электропередач, повреждён газопровод. Пострадали 2 больницы, 49 детских садов, 14 школ, 69 магазинов.

3 июля 1969. Взрыв при втором запуске РН Н1, СССР. Авария из-за ненормальной работы двигателя № 8 блока А и выключения всех двигателей на 23 с полета. Носитель упал на место старта. В результате крупнейшего в истории ракетостроения взрыва один стартовый стол был полностью разрушен, а второй - серьезно поврежден.

18 апреля 1947. Британские Инженеры произвели взрыв на острове Гельголанд. Целью взрыва являлось уничтожение немецких бункеров и сооружений. Подорвано около 4000 торпедных боеголовок, 9000 подводных бомб, 91000 гранат разных калибров - в общей сложности 6700 тонн взрывчатки. Оценка - 3.2 кт. Внесен в книгу рекордов Гинесса как крупнейшая детонация взрывчатки.

16 апреля 1947. Техас-Сити. Взрыв до 2300 тонн аммонийной селитры и последующие пожары и взрывы убили как минимум 581 человек.

24 июля 1946. Во время погрузки аммонала в Находке произошел Взрыв парохода «Дальстрой». Сдетонировали 400 тонн тротила.

14 апреля 1944. Взрыв парохода «Форт Стайкин», Бомбей - 1400 тонн взрывчатки, погибло около 800 человек.

8 июня 1943. Взрыв погребов кормовых башен линкора Муцу. Более 1000 погибших.

7 июня 1917. Мессинская битва - взрыв 19 огромных мин, суммарно содержавших более 455 т аммонийных взрывчатых веществ. Погибло по оценкам около 10 тыс. немцев.

31 мая 1916. в Ютландском сражении - в результате взрыва арт. погребов затонуло 3 британских корабля «Индефатигабл» (1015 погибших), «Куин Мери» (1262 погибших), «Инвинсибл» (1026 погибших).

Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с сайтов КНР.