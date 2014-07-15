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Авиакомпания "Аврора" обеспечила доставку пассажиров из Новосибирска в Хабаровск
Одно воздушное судно Airbus A319 в Новосибирске 14 июля временно вышло из строя
Как сообщила пресс-служба авиакомпании "Аврора", причиной послужило разрушение подшипника передней стойки. Проводятся ремонтные работы, которые позволят в кратчайшее время восстановить работоспособность воздушного судна.
Для совершения рейса Новосибирск-Хабаровск было направлено заменяющее судно, которое обеспечила доставку всех пассажиров до места назначения. Во время ожидания рейса пассажирам было предоставлено горячее питание и гостиничные номера.
Пассажирам, чьи рейсы были задержаны в Иркутске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске также предоставлено горячее питание и ночлег. Для сокращения времени ожидания задержанных рейсов ведется оптимизация расписания полетов, которая позволит максимально быстро восстановить штатный режим полетов и выполнить все запланированные рейсы.
До конца года авиакомпания "Аврора" планирует покупку еще двух самолетов Airbus A319. Новые воздушные суда позволят полностью покрыть потребности компании, исключив возможные сбои в расписании.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU
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