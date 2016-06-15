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На Дальнем Востоке погибла журналистка
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту смерти местной журналистки Кристины Гайд после введения ей лидокаина в клинике, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом сообщил Следственный комитет России.
Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
По заключению специалистов причиной смерти стала остановка сердца. Следователи изъяли врачебную документацию и партию лидокаина, который использовался в клинике. Кроме того, проводится допрос персонала клиники.
По данным следствия, 9 июня в процедурном кабинете медицинского центра Якутска при подготовке к операции врач ввел женщине раствор лидокаина. После инъекции у нее начались судороги, последовала потеря сознания, спустя непродолжительное время пациентка скончалась.
Гайд работала в газетах «Молодежь Якутии», «Наше время», «Якутск Вечерний», «Московский Комсомолец в Якутии». В последнее время журналистка работала в пресс-службе технопарка «Якутия».
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Журналюги, почему она погибла? Она просто умерла от ошибки врачей.