Стала известна причина обысков в "Примводоканале" во Владивостоке

Поводом послужило уголовное дело

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог", обыски в здании "Приморского водоканала" проводились в связи с деятельностью предприятия. С 2013 по 2017 годы в "Примводоканале" была обнаружена крупная недостача материальных средств. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Как сообщил собеседник "Золотого Рога", последует выемка документов и другие стандартные следственные процедуры в рамках уголовного дела.

Напомним, сегодня на территории и в здании "Приморского водоканала" были замечены вооруженные сотрудники полиции, которые провели обыски на третьем и четвертом этажах здания компании.