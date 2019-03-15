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Стала известна причина обысков в "Примводоканале" во Владивостоке
15 Марта 2019, 13:36 | Дальний Восток
Поводом послужило уголовное дело
Как сообщили деловой газете "Золотой Рог", обыски в здании "Приморского водоканала" проводились в связи с деятельностью предприятия. С 2013 по 2017 годы в "Примводоканале" была обнаружена крупная недостача материальных средств. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
Как сообщил собеседник "Золотого Рога", последует выемка документов и другие стандартные следственные процедуры в рамках уголовного дела.
Напомним, сегодня на территории и в здании "Приморского водоканала" были замечены вооруженные сотрудники полиции, которые провели обыски на третьем и четвертом этажах здания компании.
Как сообщили очевидцы деловой газете «Золотой Рог», на территории здании Приморского водоканала были замечены вооруженные сотрудники полиции. По информации, полученной от работников «Примводоканала», были оцеплены третий и четвертый этажи здания компании.
"Оперативно-следственные мероприятия проводились в связи с деятельностью предприятия до 2015 года, - подтвердили в "Примводоканале". - Стандартная процедура. Никого из сотрудников не задержали".
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Теги: Примводоканал следствие обыски
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