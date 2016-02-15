Кибермошенники атаковали банковские карты дальневосточников

Кибер-мошенники атаковали банковские счета дальневосточников. Так, в Хабаровске полицейские только за день выявили три случая обмана граждан на крупные денежные суммы. Общий ущерб составил свыше 100 тысяч рублей. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», по всем фактам обмана возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.

Первое сообщение о мошенничестве поступило от 54-летнего мужчины, который рассказал, что стал жертвой обмана по телефону. Он сообщил сыщикам, что ему на мобильный телефон позвонила девушка и представилась работницей банка, клиентом которого он является. Приятный голос на другом конце трубки оповестил хабаровчанина, что сотрудники кредитного учреждения обнаружили попытку взлома его банковского счета. Якобы, для безопасности мужчине необходимо дойти до ближайшего банкомата и провести операцию по замене номера банковского счета. В итоге доверчивый горожанин через терминал перевел денежные средства в сумме 36 тысяч рублей на реквизиты, продиктованные мошенницей.

Вскоре был зафиксирован второй подобный случай: в этот раз на мобильный телефон потерпевшего поступило смс-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. После чего обеспокоенный мужчина перезвонил на указанный в сообщении номер телефона. На звонок ответил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом разблокировать расчетный счет клиента, злоумышленник сообщил комбинацию цифр, которую владелец карты ввел при помощи банковского терминала. В результате произведенных операций с банковской картой потерпевший перечислил денежные средства в сумме 45 тысяч рублей на счет мошенника.

Третий факт мошенничества был связан с покупкой товара через онлайн-интернет.

В полицию обратился 40-летний хабаровчанин с заявлением о мошеннических действиях при покупке товара посредством сети. Мужчина через сайт-магазин заказал строительный инструмент стоимостью около 20 тысяч рублей. Основным условием быстрой доставки инструмента являлась полная оплата стоимости заказа. Созвонившись с представителями фирмы, потерпевший перечислил денежные средства на счет организации, однако обещанного товара так и не получил. После получения денег "сотрудники фирмы" перестали отвечать на звонки.

Хабаровские полицейские предупреждают горожан как обезопасить себя от кибер-мошенников.

— Если на мобильный телефон поступило смс-сообщение о блокировке банковской карты, то необходимо его проигнорировать. Для надежности необходимо проверить состояние банковского счета лично, обратившись в отделение банка, либо использовать официальный телефон службы поддержки клиентов. Банки не рассылают сообщения о блокировки карт, более того, блокировка счета снимается при личном обращении в банк,— рассказала сотрудник пресс-службы городского УМВД Юлия Прокофьева.

Также собеседник сообщила, что при проведении финансовых операций с использованием карты нужно быть предельно внимательными и бдительными, не действовать по инструкциям неизвестных лиц. Ни в коем случае нельзя сообщать реквизиты банковской карты и переводить денежные средства посторонним людям. Равно как и совершать различного рода покупки посредством интернета только в проверенных магазинах и сетевых ресурсах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.