На выезде из Петропавловска-Камчатского перевернулся пассажирский автобус

Сегодня утром на выезде из Петропавловска-Камчатского съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус «Хёндай». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», инцидент произошел на федеральной трассе «Морпорт – Аэропорт» (объездная дорога) недалеко от биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова.

«Сообщение в дежурную часть поступило в 10:30. По словам водителя, автобус занесло, и он съехал в кювет. В общественном транспорте в этот момент никого кроме водителя не было. В результате инцидента никто не пострадал», – рассказали в краевом управлении ГИБДД.

По словам представителя автоинспекции, полицейские обеспечили безопасность дорожного движения пока автобус доставали из кювета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: АИФ Камчатка.