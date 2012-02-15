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В России в 2011 году были убиты шесть журналистов
15 Февраля 2012, 18:01 | Дальний Восток
15 февраля, ZRPRESS. Фонд защиты гласности (ФЗГ) обнародовал статистику, согласно которой в 2011 году случилось 1636 конфликтов, затрагивающих российские СМИ. По данным фонда, смертью они закончились для шести журналистов.
В 2010 году было зафиксировано 12, в 2009 году — девять убийств журналистов. Фонд насчитал 81 нападение на представителей СМИ по сравнению с 58 годом ранее. Выросло число попыток цензуры — до 52 по сравнению с 45 в 2010 году. Наконец, журналисты 42 раза подвергались уголовному преследованию, в 2010 году таких случаев было 45, сообщает 11 января ФЗГ на своем официальном сайте.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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