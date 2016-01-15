В Москве задержали экс-сенатора Сахалинской области

В Москве задержали бывшего сенатора Совета Федерации от Сахалинской области Жанну Иванову по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

В отношении бывшего сенатора Совета Федерации от Сахалинской области Жанны Ивановой возбуждено уголовное дело.

По данным источника «Интерфакса», ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ст. 199 УК России), по данной статье сенатору грозит до 6 лет лишения свободы.

«С Ивановой взята подписка о невыезде, согласно которой она не имеет права покидать пределы Москвы», — сказал он.

По его словам, расследование ведет Следственный комитет и «дело может быть связано с бывшим губернатором региона Александром Хорошавиным».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.