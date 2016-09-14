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На Дальнем Востоке медведь растерзал геолога
14 Сентября 2016, 15:30 | Дальний Восток
В Сунтарском районе Якутии медведь напал на сотрудника алмазодобывающей компании АЛРОСА. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт Министерства охраны природы республики.
По данным ведомства, нападение произошло на территории особо охраняемой природной хоны «Очума». После произошедшего было проведено оперативное совещание, по итогам которого было принято решение «о немедленном изъятии хищного животного».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инспекцию особо охраняемых природных территорий района, когда медведь напал на мужчину, он позвал на помощь своих коллег, однако они «увидели лишь растерзанное тело и убегавшего медведя». На месте происшествия были обнаружены останки тела.
По данным ведомства, нападение произошло на территории особо охраняемой природной хоны «Очума». После произошедшего было проведено оперативное совещание, по итогам которого было принято решение «о немедленном изъятии хищного животного».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инспекцию особо охраняемых природных территорий района, когда медведь напал на мужчину, он позвал на помощь своих коллег, однако они «увидели лишь растерзанное тело и убегавшего медведя». На месте происшествия были обнаружены останки тела.
В то же время, в Министерстве охраны природы республики сообщили агентству ТАСС, что когда геологи сообщили об инциденте, они уточнили, что не нашли пропавшего мужчину.
На участок вылетела следственная группа МВД и прокуратуры, выехали для выяснения обстоятельств сотрудники дирекции биоресурсов и ООПТ. Также, сегодня в 10:00, на служебном вертолете АЛРОСА вылетел на ликвидацию медведя охотовед ГКУ «Госохотохраны» по Мирнинскому району Алексей Семенов и два охотника с собаками.
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Теги: геолог Якутия происшествие
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