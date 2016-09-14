www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

На Дальнем Востоке медведь растерзал геолога

14 Сентября 2016, 15:30 | Дальний Восток
В Сунтарском районе Якутии медведь напал на сотрудника алмазодобывающей компании АЛРОСА. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт Министерства охраны природы республики.

По данным ведомства, нападение произошло на территории особо охраняемой природной хоны «Очума». После произошедшего было проведено оперативное совещание, по итогам которого было принято решение «о немедленном изъятии хищного животного».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инспекцию особо охраняемых природных территорий района, когда медведь напал на мужчину, он позвал на помощь своих коллег, однако они «увидели лишь растерзанное тело и убегавшего медведя». На месте происшествия были обнаружены останки тела.

В то же время, в Министерстве охраны природы республики сообщили агентству ТАСС, что когда геологи сообщили об инциденте, они уточнили, что не нашли пропавшего мужчину.
 
На участок вылетела следственная группа МВД и прокуратуры, выехали для выяснения обстоятельств сотрудники дирекции биоресурсов и ООПТ. Также, сегодня в 10:00, на служебном вертолете АЛРОСА вылетел на ликвидацию медведя охотовед ГКУ «Госохотохраны» по Мирнинскому району Алексей Семенов и два охотника с собаками.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: геолог  Якутия  происшествие 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru