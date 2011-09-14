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Министр экономики Японии пострадал из-за Фукусимы
Новым министром экономики, торговли и промышленности Японии назначен бывший представитель правительства страны Юкио Эдано. Об этом, как передает РБК, сообщает Reuters. Напомним, ранее этот пост занимал Есио Хатиро.
Однако накануне стало известно о его отставке. Как сообщал "Росбалт", Хатиро подал в отставку из-за своих высказываний о судьбе районов префектуры Фукусима. Так, министр назвал территорию вокруг поврежденного ядерного реактора "городом смерти". Общественность сразу же возмутилась, посчитав подобные высказывания оскорблением жителей пострадавших районов. Другой случай произошел во время посещения министром первого энергоблока АЭС "Фукусима". Так, выходя из помещения, он стряхнул свой пиджак в сторону одного из журналистов со словами: "Заражу тебя радиацией". Объявляя о своей отставке, министр принес извинения за свои высказывания, которые он назвал неуместными. Ранее место подавшего в отставку министра экономики Японии временно занял генсек правительства Осама Фудзимура.
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