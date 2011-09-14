Пожар на шахте тушили всем миром

Из имевшихся к началу экономических реформ на Сахалине 13 шахт к настоящему времени сохранилась только одна - в поселке Ударном (оттого и носившая в свое время имя «Ударновская») Углегорского района. Таким образом огромные запасы сахалинского угля, составляющие, по оценке специалистов, 14 млрд тонн только до глубины 300 метров, отрабатывает всего одно предприятие подземной добычи. Весь остальной уголь добывается на открытых разрезах. Однако Сахалинская область могла потерять последнюю шахту.

1 мая 2009 года в 15:35 по местному времени на шахте ООО «Сахалинуголь-6» (таково ее нынешнее наименование) в лаве 822 на глубине 160 метров произошел пожар. Как установила государственная комиссия, случилось неожиданное обрушение кровли, куском отслоившегося угля был перебит и «закоротил» электрический кабель, на который в этот момент из пласта выдавливалась метановоздушная смесь. Произошла вспышка, после чего загорелся угольный пласт.

В момент аварии в забое находилась бригада шахтеров в количестве 11 человек. Все они оперативно были подняты на поверхность. Пострадал один горняк, который получил легкие ожоги рук и лица.

В ликвидации пожара были задействованы спасатели военизированных горно-спасательных частей Углегорского и Долинского районов. Попытки затушить его водой результата не давали, поэтому было принято решение об установке гипсовых перемычек для перекрытия доступа кислорода к месту аварии и затоплении шахты. Это и было сделано спустя две недели после аварии.

Для шахтеров это стало настоящей трагедией – 900 работников предприятия и смежного с ней ООО «Обогатительная фабрика» остались без работы и средств к существованию. Погиб единственный на тот момент очистной забой с установленным в нем механизированным очистным комплексом 1ОКП-70Б, шахта перестала добывать и продавать уголь, то есть лишилась источников финансирования.

Однако ни собственник, «УК «Сахалинуголь», ни правительство Сахалинской области предприятие в беде не бросили. В первую очередь были предприняты все усилия для сохранения коллектива, ведь шахта представляет собой сложное инженерное сооружение, которое должны обслуживать профильные специалисты, а они на Сахалине сейчас на вес золота. Половина шахтеров была отправленная в вынужденный отпуск с сохранением двух третей заработка, часть занята на восстановительных работах, часть – на временных работах на других предприятиях.

Правительство области выделило пострадавшему предприятию 80 млн рублей, что дало возможность рассчитаться со смежниками и погасить задолженность по налогам. Еще 50 млн рублей горняки получили по линии службы занятости. Общими усилиями через год шахта была восстановлена и в июне 2010 года вновь выдала уголь на-гора.

Ущерб от пожара, по оценке экспертной комиссии, составил 688,4 млн рублей. Кроме того, на восстановительные работы, в том числе и для выполнения требований правил безопасности, израсходовано более 250 млн рублей. Для экономики Углегорского района, да и угольной отрасли Сахалина в целом, потери оказались очень серьезными.

Застрахуйтесь!

Однако руководители УК «Сахалинуголь» и ООО «Сахалинуголь-6» были уверены, что часть затрат от пожара удастся компенсировать. Ведь шахта как объект технологически сложный была предусмотрительно застрахована. И не где-нибудь, а в ОАО «Военно-страховая компания» (ВСК) - одной из крупнейших в России. С ней было заключено два генеральных договора страхования оборудования (от 20 сентября 2008 года и 12 февраля 2009). И к ВСК - после того, как был ликвидирован пожар и оценены все потери - обратились шахтеры для получения страховки.

По их расчетам, общий размер убытка, подлежащего возмещению ОАО «Военно-страховая компания», составил 271 845 792 рубля. В эту сумму вошла стоимость имущества, доступ к которому невозможен из-за установки перемычек, отсекших пожар, - Ростехнадзор запрещает сюда доступ и поныне, спустя два с половиной года после аварии. К возмещению предъявили пострадавшее оборудование, которое представители компании смогли осмотреть и оценить степень потерь, а также «разумные и целесообразные расходы, направленные на уменьшение размера ущерба (тушение пожара, предупреждение его распространения)».

Поскольку часть убытка, а именно потерянное имущество за взрывобезопасной перемычкой в лаве 822, где температура достигала 2100 градусов по Цельсию, является неоспоримой (документы подтверждают его гибель), шахтеры попросили оплатить часть этого убытка в размере 91,31 млн рублей в порядке авансового платежа. Деньги были необходимы в кратчайшие сроки, до проведения всех остальных экспертных процедур, – для скорейшего восстановления шахты. Остальную сумму они готовы были получить в рабочем порядке.

Ответ от «Военно-страховой компании» пришел оперативно - уже через несколько дней - и поверг всех в шок, потому что компания отказала угольщикам в выплате страховки, заявив, что «не является страховым случаем ущерб, произошедший вследствие возгорания и/или взрыва рудничного газа (метана и др.)».

Такое откровенное лукавство даже в наше циничное время, честно говоря, обескураживает. Фактически страховщики делают вывод, что шахта пострадала не в результате «неконтролируемого горения, причиняющего ущерб», что было предусмотрено в договоре и как произошло в реальности, а из-за вспышки метана. Как если бы вы застраховали дом от пожара, а в страховой компании, куда вы обратились за компенсацией ущерба, вам бы ответили: дескать, имущество уничтожено вследствие короткого замыкания, а поскольку короткого замыкания как причины пожара в договоре нет, значит, случай нестраховой… Абсурд?

Но вокруг этого абсурда с 2009 года и до сих пор идут судебные процессы: «УК «Сахалинуголь» требует вернуть положенные по закону деньги, юристы «Военно-страховой компании» всячески пытаются этому воспрепятствовать. Конечно, последнее слово в этой странной истории скажет суд, но и невооруженным глазом видно, что ВСК взяла на вооружение прием, который называется в народе «крючкотворством». А все мы знаем, что такие «крючки» творить можно долго.

А Путин – ждет

А между тем, «УК «Сахалинуголь» начинает реализацию проекта по созданию в Углегорском районе крупнейшего топливно-энергетического комплекса, который должен революционным образом изменить ситуацию в угольной отрасли острова, позволив на порядок увеличить экспорт сахалинского угля, сохранить и создать тысячи рабочих мест, принести миллиарды рублей налоговых отчислений. В конце прошлого года, будучи в Хабаровске, с этим проектом ознакомился премьер-министр Владимир ПУТИН, и не просто заявил: «Мы поддерживаем этот проект. И, думаю, с ним будет все нормально», - а незамедлительно дал поручения руководителям ряда федеральных ведомств оказать содействие в его реализации.

И реализация проекта уже началась: на Сахалине, в том числе, и на шахте ООО «Сахалинуголь-6», полным ходом идет модернизация производства, закупается новая техника, обучаются навыкам ее эксплуатации специалисты. На всю эту программу требуются огромные деньги, в дело идет каждая копейка. А тут «зависают» в неизвестности из-за скупости страховщика сотни миллионов рублей…

Единственным, хотя и слабым, честно говоря, утешением для сахалинских шахтеров может быть разве что такая информация – не одни они попались в страховую ловушку. В интернете автор обнаружил совместное исследование портала «Страхование» (проект агентства экономической информации «Прайм») и редакции портала «Право.Ru», посвященное анализу судебной практики 2010 года по спорам страховых компаний с клиентами (http://pravo.ru/review/view/58364). И в нем четко сказано: «Отдельно стоит отметить очень высокий уровень претензий со стороны клиентов к ВСК. К компании было подано более 18% от общего числа исков к крупнейшим страховщикам… Скорее всего, компания недостаточно хорошо информирует своих клиентов об условиях страхования, что в конечном итоге приводит к конфликту сторон, который разрешается в суде…»

«Основные причины возрастающего количества обращений корпоративных клиентов в арбитражные суды – это необоснованные отказы, снижение размера выплат и затягивание рассмотрения страховых случаев», - говорит глава фирмы «Главстрахконтроль» Николай ТЮРНИКОВ. По его оценке, страховщики не доплачивают по признанным страховым случаям от 30 до 70%, а также увеличивают сроки рассмотрения страховых случаев – в среднем (по сложным убыткам) с вполне достаточных двух месяцев до шести-восьми, то есть в 3-4 раза».

Фактически мы сейчас являемся свидетелями обесценивания в нашей стране еще одного мощнейшего рыночного инструмента – страхования рисков. Недоверие к нему в России имеет вполне объяснимые причины – страховщики так часто уклоняются от вполне законных требований страхователей, что уже успели заработать сомнительную репутацию финансовых пирамидостроителей. Брать деньги, имея в планах не расставаться с ними ни при каких условиях, - вот что такое сегодня страхование по стандартам ВСК. И успокоить такая страховка может только того, кому до поры до времени везет.

Может быть, настала пора и государству как-то влиять на взаимодействие страховых компаний с бизнесом и населением? Ведь развитие экономики, модернизация производства, внедрение инноваций без страхования рисков едва ли возможны, а для этого все-таки нужна «точность в спорах и расчетах».