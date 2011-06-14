Бесчеловечное содержимое китайского тайника заставило понервничать даже служебную собаку

Благовещенские таможенники задержали крупную партию контрабанды частей диких животных

На грузовом направлении международного пункта пропуска «Благовещенск - Хэйхэ» при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными подразделениями таможни совместно с досмотровым подразделением таможенного поста Благовещенский, кинологическим отделом Благовещенской таможни и пограничной службой контрольно- пропускного пункта Благовещенск провели осмотр китайского грузового автомобиля, возвращающегося из России в Китай.

В ходе осмотра автотранспортного средства таможенники и пограничники обратили внимание на необычное поведение служебной собаки, а также на явное волнение китайского водителя, несмотря на то, что грузовой отсек фургона был пуст.

Таможенники приняли решение провести досмотр автомобиля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). Сканирование китайского автомобиля показало, что в передней стенке грузовой платформы находится тайник, заполненный товаром. Вскрыв тайник, таможенники обнаружили в пространстве между двумя стенками сумки, набитые товаром, поштучно упакованным и обмотанным скотчем.

В сумках находились 26 губ лося весом 65 килограммов, 1041 лапа бурых медведей, весом 1244,8 килограмма, а также 5 бивней мамонтов, весом 81,9 килограмма и 4 шкуры дикого животного с частями лап, предположительно рыси, весом 3,8 килограмма. Вес всего контрабандного товара составил 1399,5 килограмма.

Товар изъят и помещён в камеру вещественных доказательств. В настоящее время продолжаются мероприятия дознания и экспертиза товаров. По предварительным результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 188 УК РФ «Контрабанда», сообщил Владимир Шабельский, помощник начальника таможни.