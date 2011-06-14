www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.82 р. 100 JPY: 58.3 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Бесчеловечное содержимое китайского тайника заставило понервничать даже служебную собаку

14 Июня 2011, 19:57 | Дальний Восток

Благовещенские таможенники задержали крупную партию контрабанды частей диких животных

На грузовом направлении международного пункта пропуска «Благовещенск - Хэйхэ» при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными подразделениями таможни совместно с досмотровым подразделением таможенного поста Благовещенский, кинологическим отделом Благовещенской таможни и пограничной службой контрольно- пропускного пункта Благовещенск провели осмотр китайского грузового автомобиля, возвращающегося из России в Китай.

В ходе осмотра автотранспортного средства таможенники и пограничники обратили внимание на необычное поведение служебной собаки, а также на явное волнение китайского водителя, несмотря на то, что грузовой отсек фургона был пуст.

Таможенники приняли решение провести досмотр автомобиля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). Сканирование китайского автомобиля показало, что в передней стенке грузовой платформы находится тайник, заполненный товаром. Вскрыв тайник, таможенники обнаружили в пространстве между двумя стенками сумки, набитые товаром, поштучно упакованным и обмотанным скотчем.

В сумках находились 26 губ лося весом 65 килограммов, 1041 лапа бурых медведей, весом 1244,8 килограмма, а также 5 бивней мамонтов, весом 81,9 килограмма и 4 шкуры дикого животного с частями лап, предположительно рыси, весом 3,8 килограмма. Вес всего контрабандного товара составил 1399,5 килограмма.

Товар изъят и помещён в камеру вещественных доказательств. В настоящее время продолжаются мероприятия дознания и экспертиза товаров. По предварительным результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 188 УК РФ «Контрабанда», сообщил Владимир Шабельский, помощник начальника таможни.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru