Нацгвардия будет за деньги охранять суды

Охранять по ночам военные, арбитражные и райсуды в регионах начало ФГУП «Охрана», вошедшее в Росгвардию, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ее услуги дороже, чем у вневедомственной охраны МВД, охранявшей суды до того, как ее штаты сократили ради экономии

С 1 мая охрану военных и арбитражных судов в ночное время и по праздникам стало обеспечивать ФГУП «Охрана», выяснил корреспондент РБК, посетив Московский гарнизонный военный суд и Арбитражный суд Москвы.

ФГУП «Охрана» - коммерческая организация, в прошлом подведомственная Министерству внутренних дел. Но после апрельской реформы ФГУП вместе со спецотрядами и вневедомственной охраной вошло в состав нацгвардии (официально - Росгвардии), которую возглавил генерал Виктор Золотов.

До осени суды находились под охраной судебных приставов (в дневное время) и отделов вневедомственной охраны (ОВО), входящей в МВД (в вечернее и ночное время). Но в ноябре в министерстве прошло сокращение штата на 10%: по указу президента было уволено более 100 тыс. человек для оптимизации расходов. Большая часть этих сокращений пришлась как раз на вневедомственную охрану. Тогда было решено, что это ведомство в большинстве регионов перестает заниматься охраной судов.

С мая же, как подтвердило исследование РБК по сайту госзакупок, военные суды и арбитражи в Москве взяло под защиту ФГУП «Охрана». Под его же защиту с конца прошлого года перешли и районные суды в регионах.

Одно из главных отличий между ОВО и ФГУПом в том, что вневедомственная охрана состоит из действующих полицейских (платная полиция), а во ФГУПе служат только штатские. Сотрудники ОВО в отличие от работников ФГУПа имеют право носить огнестрельное оружие, им запрещено только что использование пулеметов.

С ноября 2015 года управления Судебного департамента при Верховном суде заключили контракты с ФГУП «Охрана» на охрану районных и военных судов как минимум в 41 регионе, показало исследование РБК по сайту госзакупок. РБК насчитал более 220 контрактов на сумму почти 200 млн руб. Почти все эти договоры были оформлены без проведения конкурса — по правилам закупки у единственного поставщика.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.