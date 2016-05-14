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Нацгвардия будет за деньги охранять суды
Охранять по ночам военные, арбитражные и райсуды в регионах начало ФГУП «Охрана», вошедшее в Росгвардию, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ее услуги дороже, чем у вневедомственной охраны МВД, охранявшей суды до того, как ее штаты сократили ради экономии
С 1 мая охрану военных и арбитражных судов в ночное время и по праздникам стало обеспечивать ФГУП «Охрана», выяснил корреспондент РБК, посетив Московский гарнизонный военный суд и Арбитражный суд Москвы.
ФГУП «Охрана» - коммерческая организация, в прошлом подведомственная Министерству внутренних дел. Но после апрельской реформы ФГУП вместе со спецотрядами и вневедомственной охраной вошло в состав нацгвардии (официально - Росгвардии), которую возглавил генерал Виктор Золотов.
До осени суды находились под охраной судебных приставов (в дневное время) и отделов вневедомственной охраны (ОВО), входящей в МВД (в вечернее и ночное время). Но в ноябре в министерстве прошло сокращение штата на 10%: по указу президента было уволено более 100 тыс. человек для оптимизации расходов. Большая часть этих сокращений пришлась как раз на вневедомственную охрану. Тогда было решено, что это ведомство в большинстве регионов перестает заниматься охраной судов.
С мая же, как подтвердило исследование РБК по сайту госзакупок, военные суды и арбитражи в Москве взяло под защиту ФГУП «Охрана». Под его же защиту с конца прошлого года перешли и районные суды в регионах.
Одно из главных отличий между ОВО и ФГУПом в том, что вневедомственная охрана состоит из действующих полицейских (платная полиция), а во ФГУПе служат только штатские. Сотрудники ОВО в отличие от работников ФГУПа имеют право носить огнестрельное оружие, им запрещено только что использование пулеметов.
С ноября 2015 года управления Судебного департамента при Верховном суде заключили контракты с ФГУП «Охрана» на охрану районных и военных судов как минимум в 41 регионе, показало исследование РБК по сайту госзакупок. РБК насчитал более 220 контрактов на сумму почти 200 млн руб. Почти все эти договоры были оформлены без проведения конкурса — по правилам закупки у единственного поставщика.
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Комментарии
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Не ФГУП Охнана16:54, 14.05.2016#
Сегодня все говорят об оптимизации расходов и их сокращении на 10%. А у ФГУП Охрана тарифы больше , чем у ОВО. А деньги налогоплательщиков. Так где здесь экономия?Им необходимо передать охрану , как пишется в Указе , особо важные стратегические объекты такие как космодром Восточный, заводы по изготовлению различного оружия , атомные и гидроэлектростанции и т. п.
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vasya17:06, 14.05.2016#
На кого это пацаны на фото уставились? Ах ну да, это они выполняют команду "равняйсь". Равняются на мужика на портрете. А насчет охраны судов за деньги, то однозначно теперь судебные издержки будут исчисляться астрономическими суммами. Не завидую, кому придется эти издержки оплачивать из своего кармана.
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