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Захваченная северокорейскими силовиками яхта "Элфин" доставлена в порт Кимчхэк

14 Мая 2016, 11:26 | Дальний Восток

Задержанная пограничниками КНДР в субботу, 14 мая, в Японском море российская яхта доставлена в северокорейский порт Кимчхэк. Об этом российским дипломатам сообщили власти КНДР. На борту яхты находились пять человек, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Северная Корея уведомила российских дипломатов, что яхта с российскими спортсменами, задержанная в Японском море, доставлена в северокорейский порт Кимчхэк. Об этом рассказал врио представителя МИД России во Владивостоке Игорь Агафонов, пишут РИА «Новости».

«Северокорейская сторона сообщила, что яхта доставлена в порт Кимчхэк. Экипаж жив-здоров. По причинам задержания ответ от КНДР пока ждем. Также посол РФ ждет разрешения выехать в порт для встречи с экипажем», — рассказал он.

По словам дипломата, сейчас не известно, как скоро будет получено разрешение. При этом пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Денис Самсонов рассказал, что на борту парусного судна находится капитан и четыре члена экипажа. Все они участвовали в спортивной регате в городе Пусан, Республика Корея.

Ранее посольство России в Пхеньяне потребовало от Министерства иностранных дел и Народных вооруженных сил КНДР принять срочные меры для освобождения яхты «Элфин» и ее экипажа, задержанных в Японском море. Кроме того, российские дипломаты потребовали проинформировать о причинах и обстоятельствах задержания судна.

Как уже сообщала деловая газета "Золотой Рог", выссказываются предположения, что захват российской яхты может быть местью КНДР за достаточно жесткую позицию, которую Россия заняла по поводу ядерных амбиций Пьхеньяна.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: элфин  ким чен ын  мид  приморье  КНДР  ФСБ  приморский край 



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Комментарии

  • »СЋС€РµРІС‹Р№ РњРРџРµРЅР12:31, 14.05.2016#

    Обычный пиратский захват и никакой политики. корейские Герои будут расстреляны.

  • sss13:36, 14.05.2016#

    Подлодка у него как у фантомаса.

  • vasya17:16, 14.05.2016#

    Х-ня, а не подлодка. Древняя советская 633 проекта. Ржавая и с неисправным оборудованием (я видел фотки Ына внутри этой лодки, и там много "интересного" увидел). Совсем дошли до ручки, даже покатать генсека не на чем, катают на старой ржавой неисправной лодке.

  • Lacosta19:59, 14.05.2016#

    вторглись в экономическую зону КНДР и поплатились.

  • Местный10:17, 15.05.2016#

    Вот что значит иметь под боком обезьяну с гранатой. . . ((

  • Крымнаш10:44, 15.05.2016#

    Фото не качественное, не очень понятно это Путин на батискафе или Ким на лодке? У них выходки очень похожи

  • babai08:31, 16.05.2016#

    Давно не был на Корабельной набережной, там лодка то еще стоит? А то на фото, очень смахивает на нее, не угнали ли ее с набережной бравые "спец-диверсионные" силы сев. Кореи?!

  • 109:00, 16.05.2016#

    это была передача шифровки, теперь, членам команды яхты запретят въезд на территорию Евросоюза и США

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