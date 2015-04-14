Космодром Восточный увяз в хищениях

Очередное уголовное дело возбуждено в связи с хищением денег, выделенных на строительство космодрома Восточный. Его фигурантом стал бывший руководитель ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России Андрей Ярцев, сообщает "КоммерсантЪ". По мнению следствия, Ярцев похитил 132 млн руб., предназначенных для закупки металлоконструкций, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на издание.

Один из военных следственных отделов СКР в феврале 2014 года возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Однако первый фигурант - Андрей Ярцев - появился в нем только год спустя.

В 2012 году ФГУП "Дальспецстрой" (бывшего начальника предприятия Юрия Хризмана арестовали в октябре 2014 года по обвинению в крупном хищении) заключил договор со "Спецстройсервисом" почти на 1 млрд руб. на поставку 6 тыс. металлоконструкций для строительства ангара на космодроме Восточный. Объявленный конкурс выиграло ростовское ООО "Стройметаллоконструкция", которому возглавляемая Ярцевым структура перечислила аванс в размере 132 млн руб.

Все условия этого контракта были выполнены в полном объеме и в установленные сроки, считают защитники Ярцева. В конце 2013 года новое руководство Спецстроя провело ротацию кадров практически во всех подведомственных ему ФГУПах. Покинул свой пост и Ярцев. Однако вскоре в отношении него прокуратура начала проверку по факту перечисления денег "Стройметаллоконструкции".

В июне 2014 года было установлено, что состав преступления в действиях Ярцева отсутствует, и долгое время дело продолжали расследовать в отношении неустановленных лиц. Тем не менее следователь продолжал вызывать Ярцева на допросы. После одного из них бывший глава "Спецстройсервиса", ставший к тому времени руководителем московского филиала ЗАО "Концерн "Титан-2", был задержан. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, а Басманный райсуд по ходатайству следствия определил Ярцева в СИЗО. В свою очередь, Мосгорсуд оставил это решение в силе.

По мнению защиты Ярцева, следствие просто не разобралось в этом деле. "Никакого хищения со стороны нашего подзащитного не было, тем более что объект, на строительство которого он переводил деньги, был построен", - заявил один из адвокатов Ярцева.

В октябре прошлого года Басманный суд арестовал бывшего начальника ФГУП "Дальспецстрой" Хризмана, обвиняемого в масштабных хищениях. По мнению следствия, в период 2012-2013 годов Хризман и несколько его сотрудников были причастны к хищению не менее 1,8 млрд руб., выделенных на строительство космодрома.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото РИА "Новости".