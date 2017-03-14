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Олень мигрировал из Японии в Россию
Пятнистый олень по льду перешел из Японии на российский остров Кунашир, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Пятнистый олень по льду перешел с японского острова Хоккайдо на южнокурильский остров Кунашир, сообщается на сайте государственного заповедника «Курильский».
«Сотрудники заповедника обследовали тихоокеанское побережье севернее Южно-Курильска и установили присутствие только одной особи в данном районе. С установлением льдов в Кунаширском проливе повышается вероятность успешной миграции животных с японского острова Хоккайдо на Кунашир и острова Малой Курильской гряды», — отмечается в сообщении.
В настоящее время сотрудники заповедника пытаются выяснить — одно животное перебралось на Кунашир или их было несколько.
Уточняется, что расстояние между Хоккайдо и Кунаширом — около 14 км. Пятнистый олень (Cervus nippon) обитает практически по всей территории Японии, на крупных и мелких островах. Японские ученые различают шесть его подвидов только в Японии. Пятнистый олень обитает и в России на просторах Приморья.
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