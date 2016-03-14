На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник утром на Камчатке. Эпицентр находился на территории Елизовского района, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Камчатскому краю.

"Сейсмособытие на территории Елизовского муниципального района, на глубине 176 км. Его магнитуда составила 5,0. Эпицентр находился в 75 км севернее города Елизово ", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Социального напряжения среди населения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.