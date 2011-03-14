Ядовитый груз задержан в "Полтавке"

В пункте пропуска через государственную границу "Полтавка" в г.Уссурийске предотвращена попытка незаконного ввоза в Россию агрохимикатов, запрещенных к обороту на территории РФ.

Пограничный наряд по досмотру транспортных средств и грузов обнаружил две емкости (общим объемом около 4 литров) с удобрениями производства КНР в спальном отсеке китайской грузовой автомашины, оформлявшейся на въезд в Россию, сообщает Пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Такие пестициды и агрохимикаты официально к ввозу и использованию на территории России запрещены. Поэтому правонарушители изыскивают разные ухищрения и способы, чтобы скрыто провезти ядовитый груз.

По мнению специалистов, данные вещества могут представлять серьезную угрозу экологической безопасности России, а утилизация их - очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. Задержанный ядовитый груз передан по акту сотрудникам таможни.