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Профессор ДВФУ Борис Ламаш: Владивостоку радиационная опасность не угрожает
Официальные сообщения МЧС и Росгидромета о том, что уровень радиации в Приморском крае остается в пределах нормы и никакое радиационное облако Дальнему Востоку России не грозит, опубликованы. Свой комментарий по этому вопросу дает доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и охраны атмосферы Института окружающей среды ДВФУ Борис Ламаш:
- Бояться жителям Владивостока нечего. Ухудшение радиационной обстановки в окрестностях Фукусимы произошло в середине дня 13 марта. Расстояние от Фукусимы до Владивостока по прямой – около 800 километров. Для того, чтобы воздушная масса дошла до Владивостока, понадобилось бы около суток устойчивого юго-восточного ветра, который в розе ветров Владивостока отсутствует. Однако дул южный ветер, который затем сменился на северный. Таким образом, результаты радиоактивного выброса никак не могли попасть во Владивосток. Сейчас в районе Фукусимы дует юго-западный ветер, который сносит клубы дыма в Тихий океан. Такая же ситуация сохранится и в ближайшее время.
Справка:
Борис Евгеньевич Ламаш – почетный работник высшего профессионального образования, читает курсы «Геофизика», «Космические методы исследований», «Методы научных исследований», «Компьютерные системы и сети» и др. Сфера научных интересов: магнетизм горных пород, компьютерное моделирование природных процессов (в твердых телах и атмосфере), метеорология и синоптика.
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