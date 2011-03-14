Профессор ДВФУ Борис Ламаш: Владивостоку радиационная опасность не угрожает

Официальные сообщения МЧС и Росгидромета о том, что уровень радиации в Приморском крае остается в пределах нормы и никакое радиационное облако Дальнему Востоку России не грозит, опубликованы. Свой комментарий по этому вопросу дает доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и охраны атмосферы Института окружающей среды ДВФУ Борис Ламаш:

- Бояться жителям Владивостока нечего. Ухудшение радиационной обстановки в окрестностях Фукусимы произошло в середине дня 13 марта. Расстояние от Фукусимы до Владивостока по прямой – около 800 километров. Для того, чтобы воздушная масса дошла до Владивостока, понадобилось бы около суток устойчивого юго-восточного ветра, который в розе ветров Владивостока отсутствует. Однако дул южный ветер, который затем сменился на северный. Таким образом, результаты радиоактивного выброса никак не могли попасть во Владивосток. Сейчас в районе Фукусимы дует юго-западный ветер, который сносит клубы дыма в Тихий океан. Такая же ситуация сохранится и в ближайшее время.

Справка:

Борис Евгеньевич Ламаш – почетный работник высшего профессионального образования, читает курсы «Геофизика», «Космические методы исследований», «Методы научных исследований», «Компьютерные системы и сети» и др. Сфера научных интересов: магнетизм горных пород, компьютерное моделирование природных процессов (в твердых телах и атмосфере), метеорология и синоптика.