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МИД России заметил ошибки в реквизитах счета для помощи Японии

14 Марта 2011, 15:14 | Дальний Восток

МИД России заметил ошибки в реквизитах для перечисления пожертвований на оказание помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Японии. Сообщение об этом появилось на сайте министерства 12 марта, сообщает Лента.Ru.

"По информации Сбербанка России, были допущены ошибки при публикации банковских реквизитов Благотворительного фонда "Созидание" для перечисления пожертвований в рублях и иностранной валюте на оказание помощи пострадавшим от землетрясения в Японии", - указывается в сообщении министерства.

Сообщение о реквизитах для помощи пострадавшим от землетрясения в Японии появилось на сайте МИД России в пятницу, 11 марта. Там указывалось, что Сбербанк России открыл счета для внесения пожертвований на ликвидацию последствий стихийного бедствия и помощь пострадавшим. В качестве получателя был назван Благотворительный Фонд "Созидание" (ИНН 7705401519).

На сайте фонда "Созидание" информации о сборе средств для пострадавших от японского землетрясения нет. В разделе "Реквизиты" указан тот же ИНН, однако в платежном поручении для клиентов Сбербанка (PDF) вписан другой номер счета. Он отличается от указанного в сообщении МИД на две цифры. На сайте Сбербанка обозначен тот же номер счета, что и в платежном поручении на сайте фонда, однако информации о сборе средств именно для пострадавших в Японии там также нет.

Кому принадлежит счет, номер которого был обнародован СМИ, в сообщении МИД не указывается. Не ясно также, сколько средств было перечислено по неверным реквизитам.

Автор: "Лента.Ru"
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