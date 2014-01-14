Дальний Восток: Двенадцать месяцев – двенадцать преступлений

Начальник Главного управления МВД России по ДФО генерал-майора полиции Евгений Кужель рассказал читателям «ЗР» о самых резонансных преступлениях в регионе в прошедшем году.

В преддверии Нового года мы попросили начальника Главного управления МВД России по ДФО генерал-майора полиции Евгения КУЖЕЛЯ рассказать о преступлениях, вызвавших повышенный общественный резонанс. Однако подвести итоги работы предложили в не совсем обычном формате - «двенадцать месяцев – двенадцать преступлений».

Правда, уложиться в обозначенную схему оказалось непросто. Ведь примеров борьбы со взяточниками, вымогателями, мошенниками и прочим криминальным элементом оказалось намного больше...

Нажились на границе

- Евгений Анатольевич, какое событие первого месяца 2013 года вы считаете наиболее заметным?

- В январе следователи дальневосточного главка возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве со средствами федерального бюджета. Более 30 миллионов рублей «сэкономили» злоумышленники при строительстве многостороннего автомобильного пункта пропуска Краскино. Часть работ была вообще выполнена лишь на бумаге. В настоящее время расследованием этого дела занимаются следователи центрального аппарата МВД России.

- При строительстве пункта пропуска в Пограничном аферисты использовали похожую схему?

- Да, схема была аналогичной. Первоначально следователи главка, в чьем производстве находится это дело, считали, что злоумышленники нанесли ущерб в 8,5 миллионов рублей. Однако проведенные мероприятия дают основание предполагать, что объем хищений исчисляется десятками миллионов рублей.

Украденная память

В феврале завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на издание «Книги памяти жертв политических репрессий». 1 миллион 800 тысяч рублей были похищены директором одной из типографий в Приморском крае. В настоящее время в Ленинском суде Владивостока идут слушания по этому делу.

- В подобных историях интересно узнать отношение сотрудников органов правопорядка не к юридической, а этической стороне вопроса…

- Безусловно, действия директора типографии заслуживают и моральной оценки. Ведь похищены не только деньги, а память о безвинно осужденных людях. Для родственников пострадавших от репрессий эта книга являлась бы еще одним свидетельством реабилитации их близких.

Знаю, что в издание вложен труд десятков исследователей, которые ни один год по крупицам собирали сведения для этого уникального проекта. А книга так до сих пор и не вышла в свет.

Реальные деньги за виртуальные работы

В марте полицейские на Камчатке выявили факты превышения должностных полномочий одним из руководителей регионального Агентства лесного хозяйства. За работы по мониторингу лесных пожаров, которые на деле выполнены не были, бюджет перечислил подрядчику свыше двух миллионов рублей. В настоящее время за свои противоправные действия чиновник отвечает в суде.

- Превышение госслужащими своих должностных полномочий – тема, которая продолжает вызывать у общественности повышенный интерес. Есть ли еще подобные примеры на Дальнем Востоке?

- У нас есть факты, выявленные в Амурской и Сахалинской областях. Так, в апреле в Приамурье чиновники администрации одного из районов необоснованно перечислили на расчетный счет коммерческой фирмы более 15 миллионов рублей. Деньги должны были пойти бюджетным организациям на софинансирование расходов в сфере ЖКХ.

Ранее на Сахалине наши оперативные сотрудники задокументировали факты превышения должностных полномочий начальником федерального государственного учреждения «Сахалинское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов». Чиновник бесплатно передал в аренду несколько единиц тяжелой техники коммерческой фирме. Итог такой сомнительной доброты – ущерб ФГУ почти в 10 миллионов рублей.

Под прикрытием легальных делян

В мае начался суд над жителем Лесозаводска, которого обвиняли в организации незаконных лесозаготовок. Прикрытием нелегальному бизнесу служили официально зарегистрированные деляны. Однако большая часть древесины вырубалась за их пределами. Впервые на Дальнем Востоке нашим сотрудникам удалось привлечь к ответственности не просто рядовых вальщиков или тракотористов, а доказать факт организации криминальных заготовок.

Продали по заниженной цене

В июне следователи дальневосточного главка предъявили обвинение экс-чиновникам администрации Владивостока. Получив через подставные фирмы контроль над рядом коммунальных объектов, которые ранее находились в собственности муниципалитета, они продали их по заниженной в несколько раз цене. Ущерб городской казне – более 50 миллионов рублей.

Взятки не гладки

- Президент России Владимир Путин в одном из своих выступлений подчеркнул, что коррупционные преступления подрывают основы государственного устройства страны. Можно ли еще на реальных примерах показать, что с коррупцией на Дальнем Востоке продолжают бороться?

- Безусловно, такие примеры есть. В Приамурье во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Амурской области нашими оперативниками выявлен факт нецелевого расходования администрацией муниципального образования город Белогорск бюджетных средств в сумме более 110 млн. рублей.

К трем с половиной годам колонии общего режима приговорен экс-глава городского округа Большой Камень Владимир Халявко. Пользуясь своим должностным положением, чиновник вымогал у одной из строительных фирм 8 миллионов рублей. В раскрытии этого преступления активное участие принимали полицейские дальневосточного главка.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни. Чиновник требовал у местного предпринимателя 20 тысяч долларов ежемесячно за возможность «спокойно» осуществлять внешнеэкономические коммерческие операции. В результате совместной работы следователей, сотрудников ГУ МВД России по ДФО и УФСБ России по Приморскому краю подозреваемый был задержан при получении очередной взятки.

Подозревается чемпион

В июле нашими следователями были возбуждены сразу два уголовных дела по вымогательству. Несмотря на то, что речь в них идет о преступлениях, совершенных в разных регионах - в Приморье и в Хабаровском крае, - объединяет их одно – фигурантами стали предполагаемые лидеры и активные участники организованных преступных групп. Задерживали их полицейские с коллегами из других силовых ведомств.

- Говоря о Владивостоке, вы, наверное, имели в виду задержание известного спортсмена?

- Скажу больше, он не просто известный спортсмен, а чемпион Дальнего Востока по вольной борьбе, победитель турниров по боям без правил. Как вы помните, мужчину задержали с поличным в одном из модных кафе в центре Владивостока по подозрению в вымогательстве у предпринимателя шести миллионов рублей. По нашим данным спортсмен входил в одну из этнических преступных групп приморской столицы.

- Случай в Хабаровске тоже, судя по всему, не рядовой…

- Вы правы. История действительно интересная. Житель Комсомольска-на-Амуре потребовал с местных автоугонщиков два миллиона рублей моральной компенсации, за то, что по ошибке угнали автомобиль его супруги. По оперативной информации вымогатель, в криминальных кругах известный как Сит, имеет серьезный вес в преступной среде Дальнего Востока.

- Вы уже упомянули тему декриминализации лесопромышленного комплекса Приморского края. Какое событие вы бы обозначили в этой области как знаковое?

- Совместно с коллегами из краевых управлений МВД и ФСБ России мы пресекли преступную деятельность двух организованных групп с транснациональными связями.

В июле в Лесозаводске был задержан предполагаемый организатор одной из групп. Уроженец Армении, 1982 года рождения собрал из местных жителей как минимум три бригады лесорубов.

В криминальной схеме были так же задействованы выходцы из Закавказья и граждане КНР. Заготовка велась сразу в нескольких районах края. Нелегально спиленный лес в основном экспортировался в страны АТР. В ходе мероприятий изъяты специализированная техника, бензопилы, документы, в том числе, и на китайском языке. На время следствия предполагаемый лидер водворен в СИЗО.

- Можно ли назвать хотя бы предварительный размер ущерба экологии региона?

- Окончательные цифры будут установлены в ходе расследования. Однако можно утверждать, что урон экосистеме оценивается в десятки миллионов рублей.

Бытовые мелочи двойного назначения

В августе совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Восточному военному округу был перекрыт канал поставки так называемых приборов двойного назначения. В квартире жительницы Владивостока была обнаружена и изъята аппаратура скрытой аудио- и видеозаписи, закамуфлированная под различные бытовые мелочи – ручки, пуговицы, часы, розетки. Предметы предназначались для продажи. Ранее хозяйка квартиры уже привлекалась к ответственности за подобную деятельность.

Вшестером на одного

В сентябре в суд было направлено уголовное дело в отношении шестерых дерзких вымогателей из Приморья. Крепкие спортивные молодые люди, выходцы из северокавказского региона, силой отняли у жителя Владивостока иномарку и крупную сумму денег. По нашей информации предполагаемый лидер, 1980 года рождения, будучи на свободе оказывал серьезное влияние на уголовно-преступную среду региона.

Конец бригады рейдеров

- В октябре Приморский краевой суд вынес приговор участникам преступной группы рейдеров. Знаю, сотрудники главка играли активную роль в разгроме группировки. Дело можно считать закрытым?

- Считаю, что решение Приморского краевого суда – это не просто приговор, а точка в истории одного из самых беспринципных и безжалостных преступных формирований региона.

Мы имели дело не просто с группой молодых людей, решивших подзаработать криминалом. Нам противостояла Организация с четкой иерархией, структурой и криминальными целями. Злоумышленники пытались подмять под себя ряд финансово привлекательных предприятий.

Бандиты были хорошо вооружены и оснащены. Людей, которые им препятствовали, запугивали, избивали, калечили. Их не останавливали ни должности, ни звания потерпевших. В списке жертв бандитских нападений – чиновники, бизнесмены, офицеры правоохранительных органов.

Все преступления, совершенные обвиняемыми, раскрыты сотрудниками дальневосточного главка.

На скамье подсудимых оказались 11 человек. Решением суда семь участников группы приговорены к заключению от 7 до 22 лет, трое получили условное наказание. Еще один подсудимый оправдан присяжными. Сейчас усилия сотрудников силовых ведомств направлены на поиск лидера группировки, который объявлен в международный розыск.

Игры в рулетку с законом

В ноябре по нашим материалам следователи Следственного управления СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр. Подпольное казино полицейские главка ликвидировали в самом центре Владивостока. К услугам проверенных постоянных клиентов были игровые автоматы, столы для игры в рулетку, покер, «блекджек». Стоимость изъятого в зале имущества оценивается в более чем один миллион рублей. В настоящее время установлены 5 жителей приморской столицы, возможно причастных к организации нелегального бизнеса.

Фигурантом стал нотариус

В декабре в резонансном деле о мошенничествах с земельными участками в Надеждинском районе появился новый фигурант. Сразу 8 уголовных дел возбуждены в отношении нотариуса. Юрист изготавливал и визировал подложные доверенности, по которым злоумышленники в обход реальных собственников продавали наделы в престижном районе пригорода Владивостока по коммерческой цене. По ходатайству следователей суд временно отстранил нотариуса от занимаемой должности.

- Сообщалось, что мошенничества носили у злоумышленников характер криминального бизнеса…

- Всего по фактам мошенничеств в одно производство объединены 41 уголовное дело. Точный ущерб, нанесенный потерпевшим и бюджету района, еще только предстоит подсчитать. Да действительно, наши следователи уверены, что аферы носили у злоумышленников характер криминального бизнеса.

- Евгений Анатольевич, хотелось бы завершить нашу беседу на праздничной ноте. Что бы вы хотели пожелать дальневосточникам в 2014 году?

- Каждый Новый год мы встречаем с надеждой на лучшее. Пусть 2014 год принесет вам новые планы, эмоции, впечатления. Желаю, чтобы все задуманное непременно воплотилось. А в жизни были только добрые перемены.

Здоровья, счастья, успехов Вам и Вашим близким.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.