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В Китае хабаровчанку приговорили к смертной казни

13 Декабря 2011, 22:51 | Дальний Восток

На днях суд китайского города Чжухай приговорил очередную россиянку к смертной казни с отсрочкой за контрабанду наркотиков. По данным Генконсульства РФ, 38-летняя хабаровчанка Марина ЛОПАТИНА была приговорена к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за контрабанду наркотиков.

Соотечественница обвинялась в попытке провоза 2 килограммов героина из Макао в материковую часть Китая. Подобный приговор далеко не первый. В марте 2002 года к смертной казни была приговорена 24-летняя приморчанка Елена ТИМЧЕНКО, которую задержали с 1,2 кг героина на юго-западе Китая. Позднее высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение. Помимо Тимченко в женской тюрьме провинции Юньнань отбывают наказание еще три россиянки, которые в августе 2003 года были осуждены на пожизненное тюремное заключение за транспортировку 1,5 кг героина.

Всего же в китайских тюрьмах за контрабанду наркотиков отбывают наказание шестеро россиян. Согласно китайским законам, за транспортировку 50 или более граммов героина, в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств, преступникам грозит пожизненное тюремное заключение или смертная казнь. Приговор к смертной казни с отсрочкой исполнения предполагает его замену пожизненным заключением, если за время отсрочки осужденный не совершил новых правонарушений.

Следует отметить, что на Китай приходится около 10% общего объема поставляемых в Россию наркотиков. В основном оттуда поставляются синтетические наркотики (амфетамины) и психотропные вещества.

В октябре 2004 года Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в антинаркотической сфере, а в 2005 году – дополнительный протокол к нему. Сотрудничество при этом осуществляется не только между центральными аппаратами ФСКН России и Министерства общественной безопасности КНР, но и их территориальными подразделениями. С ноября 2008 года в Пекине работает официальный представитель ФСКН. Основными направлениями развития сотрудничества на ближайшую перспективу являются: совершенствование механизма взаимодействия в приграничных регионах, повышение оперативности обмена информацией и проведения согласованных мероприятий территориальными органами.

Досье "ЗР"

Наркоторговцы успешно освоили новый путь переправки наркотиков из Китая в Приморье через «помогаек». Об этом рассказал на пресс-конференции во Владивостоке» вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений МАЛЕНКИН: «Побывав на одном из приморских пограничных переходов, я увидел, что сумки «помогаек» обматываются скотчем и не вскрываются таможенниками, - делился своими наблюдениями гость редакции. – Из оперативной информации нам достоверно известно, что руководитель группы подает таможеннику список фамилий «помогаек», багаж которых по договоренности не трогают. Есть все основания считать, что именно в этих сумках перевозится синтетический наркотик JVH, который затем отправляется в среднюю и центральную части России».

Александр СУХАРЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Александр Сухаренко
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