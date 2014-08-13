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На Пхукете найдено тело туриста с Дальнего Востока России

13 Августа 2014, 20:01 | Дальний Восток

Полиция Пхукета получила сообщение о гибели россиянина в пхукетском отеле утром 13 августа. Прибывший на место событий наряд обнаружил тело мужчины с порезами на запястьях и колотыми ножевыми ранами в области груди. Окровавленный нож находился рядом с трупом.

Правоохранители уже установили личность погибшего и связались с российским посольством. Имя мужчины не предается огласке, поскольку его родственники еще не проинформированы. Известно, что это 32-летний уроженец Якутска (республика Саха).

Знакомые погибшего рассказали, что тот прибыл на Пхукет 19 июля. 13 августа мужчины должен был покинуть остров и вылететь назад в Россию, однако в назначенное время из отеля не вышел. Гостиничный персонал, в свою очередь, утверждает, что постояльца в последний раз сотрудники видели утром понедельника. После этого персонал не проверял его номер, поскольку на двери висела табличка «Не беспокоить».

В настоящий момент полиция работает над сбором улик, сообщает сайт Пхукетрус. При этом собеседник редакции в правоохранительных органах острова заявил, что в качестве рабочей версии рассматривается самоубийство.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: ранение  турист  убийство  ДВФО  Пхукет 



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